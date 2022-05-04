國內20大醫事團體向國際發聲 台灣不應缺席WHA

2022年世界衛生大會（WHA）將於5月22日至28日於日內瓦召開實體暨視訊會議。台灣2009年至2016年皆以觀察員身分參與會議，但自2017年起，世界衛生組織（WHO）即因政治因素未再邀請台灣參加。但支持台灣參與WHA的國際聲浪逐年增加，去年即有28個國家領袖為台灣仗義執言。國內20大醫事團體今舉行聯合國際記者會指出，疫情期間積極防疫守護國人健康，WHA台灣不應缺席。

醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，美國副國務卿麥肯伊於4月8日在美國華府會晤WHO秘書長譚德塞時，當面敦促WHO邀請台灣以觀察員身分參加WHA等，顯見台灣參與WHA已然成為國際間之共識。擁有115個會員國，代表全世界數百萬醫師的世界醫師會（WMA），於去年10月倫敦大會中，正式以91:16投票結果通過台灣醫師會提出的「世界醫師會支持台灣全面參與WHO計畫，並正式納入國際衛生條例(IHR)機制決議文」。

邱泰源在會中代表台灣向全世界各國醫師代表表示，台灣一直與世界各國分享醫療技術，熱心協助有需要的國家，近年來也樂於與世界各國分享抗疫經驗，並捐贈防疫物資送與100多國；但因政治因素，自2017年至2021年台灣申請參加WHO技術性會議被拒率高達70%，懇請世界各國能秉持WHO憲章精神，支持台灣參與WHO、WHA。

國內20大醫事團體今舉行聯合國際記者會指出，疫情期間所有醫事人員積極防疫、提升新冠疫苗覆蓋率，持續提供周全的醫療照護計畫與全人關懷，為台灣2千3百萬國人健康奮戰。從SARS以來累積的防疫經驗，到先進醫療軟硬體的提供，及對世界各國的人道援助，都展現了Taiwan is helping。

因烏克蘭被入侵，全球關注之際，台灣醫事團體率先拋磚引玉，捐款予「世界醫師會烏克蘭醫療援助基金」，希望對烏克蘭的醫事人員及難民，略盡棉薄之力。健康為基本人權，台灣20大醫事團體今日以實際行動，鄭重呼籲WHO屏除政治因素，共同攜手創造全世界人類的健康幸福。