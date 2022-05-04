陳平軒將任北農副總 汪志冰：陳吉仲網軍愛將寄生北農

北農下午將召開董事會，台北市議員汪志冰爆料，總經理翁震炘將提案通過聘任陳平軒擔任副總經理的人事案，但陳的學經歷為台大法律系及現任行政院農委會簡任秘書，看不出有任何與農業經營及管理的相關背景，卻獲農委會主委陳吉仲厚愛，她合理懷疑，陳平軒在農委會主要工作與不斷鬧出1450網軍風波有相當深的介入。

對於陳平軒是不是網軍，翁振炘說，這部分他不清楚，但陳平軒在農委會擔任祕書約6年多，有參與農業政策、市場管理，特別是在市場管理這部分比較熟悉，才請陳來擔任總經理。

翁振炘指出，他上任後只有一個人，一個人忙不過來，要開會，加上疫情，還有市場改建需要有人協助，副總經理，一直找不到人，需要有人協助。副總經理月薪約8、9萬元，薪水不多。

翁強調，之前沒有推動類似市場改建、農藥管理、冷鏈物流，最近業務量愈來愈大，需要有人幫忙，北農的副總經理職缺有2至3人，但目前一個副總都沒有。

董事會下午結束，預料人事案會順利過關。汪志冰指出，陳平軒曾經擔任台灣農業陣線副秘書長，在全國各處衝鋒現陣，抗爭場合皆有其身影，扮演與敵對陣營鬥爭腳色不遺餘力，因此獲農委會主委陳吉仲厚愛。

汪志冰表示，陳平軒透過農委會洗資歷，現在更由陳吉仲一手主導，讓豐功偉業的陳平軒赴北農擔任副總，完全無視專業及股東權益。北農110年營業稅後淨損2億4千萬，需動用「資本公積金」來撥補以及發放股東股息，意即吃老本維持營運，因此北農副總經理一職因財務不佳懸缺多年，更何況往年皆由資深經理晉升，非由空降不具相關學經歷高階主管來外行領導內行。

汪志冰表示，更離譜的是，北農23席董事，無一席市府機關代表，在此種主動繳械，甘被架空的情勢下，勢必順利通過，整齣鬧劇，根本是政治操作、打擊基層士氣以及無視專業及股東權益，而台北市府的主導權完全被架空。