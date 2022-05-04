超級韓粉發表「罷韓詩」3本書 支持者對韓國瑜有期待

台南市韓友會理事長廖盛芳（挑大師）今天在國民黨議會黨團陪同下，為他創作的「韓詩三百首」、「韓請大選」及「罷韓詩」舉行簽書發表會，廖盛芳說，這3本書是以韓國瑜參選市長及被罷免過程為題材，收錄詩作1千1百多首，記錄近身觀察的紀錄。

廖盛芳說，韓國瑜和他都是64年同一梯次入伍，但大他3歲，關注軍校出現這樣風雲人物，韓當選高雄市長才默默支持他，後來韓國瑜的美國訪問，他發起到桃園去接機，起生動念支持韓國瑜選總統，想說韓當時他的新聞量那麼多，有黑韓、友韓、黃韓、挺韓、反韓的，按初選計畫每天寫五首詩可以寫出330首，，政治很嚴肅，只寫一個人很無趣，用濃縮方式四句聯28個字記錄下來；另韓詩大選寫大選，罷韓詩寫韓總統落敗後回到高雄市長，有一千1百多首，在2年內完成3本書。

至於是否期待韓國瑜的下一步，廖盛芳說，當然是期待他東山再起，但目前只是將想法放在心裡面，目前韓沒有什麼大選的動作，他也不爭位子， 一個人被罷免的心情是非常難過，可以想見無顏見江東父老的感慨，一個好好的市長，總統選敗後也不敢回到選市長的地方，心是多麼的痛苦，言語難以形容，韓國瑜目前默默行善做公益，發掘需要幫助的人，「莫忘世上苦人多」、「包容與愛」，韓自己說的話要去落實，他還有的影響力，只要登高一呼支持的韓粉是會挺身而出的。

國民黨議員王家貞說，廖盛芳把捍衛中華民國的韓國瑜形象，寫得活靈活現，非常值得一看；蔡育輝則說，希望韓國瑜出來助選，壯大在野黨的力量，是有其影響力。

民進黨議員呂維胤則提醒國民黨要三思尤其是市長參選人謝龍介，韓流是國民黨的沙漠之泉還是海市蜃樓，會不會凍傷或凍結國民黨的支持。