回擊指揮中心指控訊息錯誤 國民黨：自己造謠該罰300萬

國民黨日前在臉書談及各國快篩價格及配送方式，遭疫情指揮中心指控為偏頗、錯誤訊息，國民黨文傳會副主委林家興今反擊，指圖卡資訊皆為事實，請指揮中心指出來哪一點有錯誤，否則自己造謠就該罰自己300萬。

林家興反批，指揮中心不該以特定品牌快篩試劑價格轉移焦點，迴避國外政府快篩價格免費且配送得當、反映國內快篩價格偏高又難買的事實。

林家興表示，關於快篩試劑價格的問題，就連執政黨立委高嘉瑜自己都指出德國有一劑30元的快篩，國民黨台中市議員黃健豪也在社群媒體發文提供德國現場零售照片，證明有約台幣30元一劑的快篩試劑，而防疫指揮官陳時中竟然還敢宣稱「政府若賣得非常便宜，就要擔心囤積問題」，聽在每天大排長龍卻又買不到快篩的民眾耳裡做何感想？

林家興指出，蔡政府以快篩實名制配售，每人只能憑健保卡買到一份，即便政府免費配送，也不會有囤積的問題，如果指揮中心這麼喜歡跟其他國家做比較，為何不仿效美國以郵政免費配送民眾五億劑快篩劑、英國限時免費發送快篩劑、法國免費送給12歲以下孩童及醫護工作者、新加坡去年兩度發送每個家庭免費快篩劑的做法？更何況，現階段政府每天全台只配售約40萬份，百姓想囤積也找不到快篩劑來囤。

林家興強調，觀諸世界多國在疫情嚴峻之際，政府皆祭出免費快篩劑給民眾或特殊族群，但疫情爆發兩年來，蔡政府只會嘴巴上說「超前部署」，實際啟動快篩實名制的期程已經太慢了！花納稅人的錢採購快篩，卻又不願意免費提供給每個家庭，配售又不便民，導致防疫進度與效率緩不濟急，人民怨聲載道，這難道不是製造民眾麻煩又藉機發國難財？

林家興進一步指出，指揮中心根據經濟部駐外單位蒐集資料，表列亞洲、歐美等主要國家同品牌快篩試劑價格，想要證明沒有發國難財，但指揮中心卻「畫錯重點」。經濟部駐外單位蒐集的各國快篩劑資料，是市面上的售價，並非政府公售的價格，市場機制下，價格本來就隨著供需不同而起伏，但公售或公配的價格必須符合絕對多數人民可負擔的價格。

林家興說，指揮中心刻意拿市場價格，跟政府公售價格做比較，根本是刻意顛倒是非，扭曲事實。請問陳時中指揮官，搞不清楚市售與公售，是真的已經狀況外？還是有意釋出假訊息，混淆視聽、誤導大眾？「陳時中，你是累了？還是說謊？」還好意思反過來指控傳遞事實真相資訊的國民黨，做賊的喊抓賊？

林家興表示，快篩試劑缺乏的亂象已經造成人民生活上的極大不便與前線醫護極大壓力，更恐延長疫情持續嚴峻的時間，呼籲蔡政府不要將心力放在以偏頗的資訊誤導民眾、不要把政治放在專業之前只顧打擊在野黨，應立即將防疫措施「校正回歸」，學習美、英、星各國應變疫情爆發之際的作法，在疫情趨向嚴峻的這段時間內，提供民眾上網登記免費領取一定數量的快篩試劑並規劃費送措施，提高民眾廣泛快篩的速度，避免錯失即時隔離的時機，才能真正有效控制疫情的擴散。