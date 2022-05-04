立委接連確診立院擬不開臨時會 民眾黨籲先處理礦業法

疫情延燒，國民黨立委廖國棟、民進黨立委蔡適應、林靜儀等人接連確診，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前就已預告，這會期將不開臨時會。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，先前朝野協商時就討論過會在這會期處理礦業法，但至今只聞樓梯響，應該持續推進。

立法院目前議事仍正常運作，採實體及視訊並行，隔離立委也仍能遠端開會，立院秘書長林志嘉並表示，指揮中心建議，立委確診人數達總數三分之一（113席中38席）時，可考慮休會，但仍視朝野協商而定。

柯建銘日前在黨團大會時，已預告考量疫情因素，將不會開臨時會，柯建銘並盤點待處理的議案，包括NCC人事同意權、國營事業預算、會計法、台鐵公司化、國安法、兩岸人民關係條例、促轉條例、幼兒教育照顧法、退休新制、紓困特別條例延長等。

邱臣遠表示，目前衛環委員會在處理精神衛生法、溫管法，先前朝野協商時也討論過，礦業法會在這會期處理，但只聞樓梯響，相關法案應該持續推動；近期熱議的台鐵公司化條例，交通部還是要盡量溝通、協商共識。

邱臣遠說，近期疫情升溫，立委、助理、司機確診比例升高，國防外交委員會也有2名立委確診，未來是否啟動視訊院會表決等，有待立法院長游錫堃召開朝野協商做進一步討論溝通，「以免確診數一爆出來，可能來不及因應」。