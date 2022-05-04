日本自民黨青年局訪台 吳釗燮盼日挺我參與WHO、CPTPP

「日本自民黨青年局」局長小倉將信率團訪台，外交部長吳釗燮昨晚設宴歡迎訪團，並表達期盼日本持續支持我參與「世界衛生組織」（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

據外交部今發布的新聞稿，小倉將信表示，烏克蘭局勢令人憂心，絕不允許相同事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作；對於台灣爭取參與WHO及CPTPP，自民黨青年局向來全力支持。

吳釗燮指出，俄羅斯入侵烏克蘭及中國大陸在台海頻繁進行軍演，凸顯極權國家已對印太地區造成威脅；吳釗燮感謝日本在各種場合公開強調台海和平穩定的重要性，並期盼日本持續支持我國參與WHO及CPTPP。

訪團於3日至7日訪問台灣，吳釗燮3日晚間在台北賓館設宴歡迎小倉將信、眾議員鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮等訪問團成員；自新冠肺炎疫情以來，「日本自民黨青年局」是日本國會第一個訪問我國的代表團。

晚宴另有日本駐台代表泉裕泰、立委林昶佐、國安會副秘書長徐斯儉與會，雙方就各項議題深入交換意見。

外交部表示，訪賓在台期間將會晤總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等；訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。