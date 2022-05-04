放寬港人來台就業定居突暫緩 徐國勇：取得共識中

政府原定1日放寬從事港澳專業工作人士可申請定居，取得我國身分證的門檻，政策突暫緩公告。內政部長徐國勇今天在立法院內政委員會答詢時表示，因民間有意見，內政部正在跟陸委會研議，會再聽立法委員和民間意見，目前尚未有共識形成。

現行規範，港澳人士必須在台就學，畢業後居留工作連續5年後才可申請定居，相關部會想修法調降門檻研擬不必在台就學，連續工作居留5年，每年在台居住183天以上，薪資達一定水準，就可申請定居，如今暫緩公告。

立法院內政委員會今審查「災害防救法」部分條文修正草案，民進黨立委王美惠、國民黨立委李德維今質詢時皆關注此事。

徐國勇答詢表示，這要和相關機關討論，要和社會溝通，也要和立法院溝通，立委代表民意表達有疑慮時，政府也停下來，也是繼續在溝通，現在是溝通取得共識中。

至於暫緩原因，徐國勇也說，有人認為國家安全和人權救助必須兼顧，內政部就來更謹慎研議。他也表示，政策沒有停，取得共識後還是會往前走。