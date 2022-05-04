立法院若視訊表決 法案到底算不算數？

疫情嚴峻，立法院已有多起確診案例，甚至立委也接連確診，不少立委都希望採視訊開會，但有民進黨立委憂心，若未來朝向視訊開會，那表決通過的法案究竟算不算數？仍有疑義，因視訊開會並未有法源依據，一定得經朝野協商，疫情已兩年，早該超前部署，民營公司都可線上開股東會，立法院做為最高民意機關卻沒跟上，非常需要檢討。

立法院本月6日下午2點半，將朝野協商國營事業預算以及疫情發展研商立法院議事等議題，屆時會討論到視訊會議的效力等問題。

立法院指出，目前視訊質詢沒問題，但要動用到表決，視訊時是否需要唱名認證或如何按表決器，都需要朝野協商認定，雖然沒有法源依據，但屬於國會自律，不需要特別法規，現在也研議可將IC卡設在立委服務處，立委將身分證插上即可，技術性沒問題，留待周五討論。