黨內初選致電小雞問候 蔣萬安：發揮戰力年底打團體戰

備戰台北市長的國民黨立委蔣萬安傳出五月宣布參選，是否會因疫情暫緩？蔣萬安上午在立法院受訪表示，現在還是關心在疫情上，並沒有去想任何關於選舉的事。他也批評，基層的心聲已反映給政府不只一次，為何政府反應這麼慢、甚至毫無作為？

近來有民調顯示，民進黨無論派出衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市長，皆能擊敗蔣萬安。蔣萬安今上午在立法院受訪表示，民調起起伏伏作為參考，更重要是了解民眾的需求。

蔣萬安表示，疫情愈來愈嚴峻，民眾大排長龍買不到快篩，快篩試劑應該平價、充足、容易取得，其他國家可以做得到，為何台灣做不到？如果摻雜太多政治力的考量，民眾是無法接受的。

傳出蔣萬安近日不只是致電恭喜初選過關的議員參選人，對落選者也一一致電慰問。蔣萬安說，這次初選過程中，很高興看到國民黨內這麼多優秀年輕人願意投身選舉、熱忱參與公共事務，大家非常努力。初選後大家都有共同目標，就是面對選舉發揮團隊戰力，打一場團體戰。

蔣萬安說，不管初選出線與否，他都給年輕朋友非常大的鼓勵，他們也給予在初選過程一些很好的回應，實際了解在地有哪些問題，接下來如何可以一起努力，解決民眾的問題。

蔣萬安說，優秀年輕人參與初選，他們也實際了解民眾在疫情期間需要什麼，大家需要快篩、需要明確防疫指引，年輕父母需要了解兒童打疫苗資訊，這些疑慮都可以反映回來，透過他們在立法院質詢、提案，各種方式給指揮中心建議。

蔣萬安也說，一開始喊出「以篩代隔」也是民眾反映接下來政策要怎麼走，參考各國經驗可以少走很多冤枉路，指揮中心應該要廣納各方建議、適時調整，否則現在防疫政策非常混亂、反應顢頇、政策反覆，民眾無所依循。