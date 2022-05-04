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美議員推銷波音翻譯「被消失」？吳釗燮：我也聽不清楚

聯合報 / 記者張加／即時報導
立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長吳釗燮報告並備質詢。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長吳釗燮報告並備質詢。記者邱德祥／攝影

本報上周報導美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月中訪台時表達希望台灣採購波音787，但總統府新聞稿、現場口譯未準確翻譯。外交部長吳釗燮今在立法院回應此事稱，當天他也聽不清楚；至於政府是否為此事致電華航，吳釗燮說，「這個電話，我連打都不敢打」。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨等官員報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商的因應」，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢，美國參議員希望台灣採購波音787，對方推銷就推銷，政府為何要指媒體惡意中傷、認知作戰？吳釗燮回應，「我們稿子已經發出去，已經講清楚了，我不再講話。」

不過，在溫玉霞、江啟臣等立委詢問之下，吳釗燮還是針對波音787事件說了不少話。

吳釗燮說，美國參議員來台展現力挺態度，但為何要把他們扭曲成來台灣唯一的目的是推銷他們的產品；吳釗燮還問溫玉霞，報紙頭版頭條說是強銷，「妳能夠接受嗎」？

之後江啟臣質詢時說，重點不在強銷，重點在為何沒有翻譯；吳釗燮回應，關於翻譯的部分，當天他在場，他自己都聽不清楚了，翻譯坐比他遠，相信翻譯也沒有聽很清楚，這方面已與總統府討論如何強化收音，讓翻譯者能完全聽清楚。

至於政府是否曾要求華航購買波音，吳釗燮說，電話他連打都不敢打，若打電話，就是介入華航的企業行為，「這個事情沒有」，所以所謂來台「強銷」他們的飛機，這就是在影響國人對於其他國家參議員對台支持的認知。

吳釗燮 美國 波音

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