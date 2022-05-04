快訊

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

拔草測風向的總統特赦？法官：衝擊司法

疫情延燒 立法院若不開臨時會 還有一拖拉庫議案未決

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘日前在黨團大會時就已預告，考量疫情因素，將不會開臨時會，並盤點五月底前要處理的重大議案。記者蘇健忠／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘日前在黨團大會時就已預告，考量疫情因素，將不會開臨時會，並盤點五月底前要處理的重大議案。記者蘇健忠／攝影

疫情延燒，國民黨立委廖國棟、民進黨立委蔡適應、林靜儀等人接連確診，立法院目前議事仍正常運作 ，但民進黨立法院黨團總召柯建銘日前就已預告，立院這會期將不開臨時會，若確定不開，將趕在月底會期結束前處理紓困特別條例延長、NCC人事同意權和攸關國務機要費除罪化的會計法修法草案等。

蔡適應、林靜儀昨天接連傳出確診，立法院仍決定實體及視訊並行，隔離的委員也仍能遠端開會，立院秘書長林志嘉也表示，指揮中心建議，立委確診人數達總數三分之一（113席中38席）時，可考慮休會，但仍視朝野協商而定。

柯建銘日前在黨團大會時，已預告考量疫情因素，將不會開臨時會，柯建銘並盤點待處理的議案，包括NCC人事同意權、國營事業預算、會計法、台鐵公司化、國安法、兩岸人民關係條例、促轉條例、幼兒教育照顧法、退休新制、紓困特別條例延長等。

其中NCC人事今年七月到期，必須趕在七月前同意新的人事，若不開臨時會，也勢必要在五月底前確定，還有紓困特別條例原訂到6月30日，延長得經朝野協商，趕在五月底前通過。

備受矚目的有會計法草案，民進黨團在上月21日以人數優勢將草案送出委員會，雖要經朝野協商，雖然預料國民黨團也不會妥協，經一個月冷凍期，仍可望在月底排入院會，預料將有激烈攻防，民進黨部分立委憂心，國民黨團可能會以此案綁架其他議案，造成許多議案無法順利進行。

民進黨 立法院 柯建銘

延伸閱讀

今才陪台中市議員掃街 醫師立委林靜儀確診

影／「抱歉，我確診了」 林靜儀：昨開會接觸助理和立委較多

華視及公廣問題如何解？柯建銘：朝野理性面對

公廣集團董監事難產 柯建銘盼朝野協商盡快解決

相關新聞

中央要接種率高才考慮居隔轉型 侯友宜重申：已達！

新北市長侯友宜連日向中央喊話盡快通過居隔轉型，而中央疫情指揮官陳時中則說，要疫苗接種率高一點再考慮，侯友宜認為新北覆蓋率...

日本自民黨青年局訪台 吳釗燮盼日挺我參與WHO、CPTPP

「日本自民黨青年局」局長小倉將信率團訪台，外交部長吳釗燮昨晚設宴歡迎訪團，並表達期盼日本持續支持我參與「世界衛生組織」（...

議員籲第2預備金買快篩 林右昌：4月已訂20萬 來1萬

基隆市議會定期會多位議員快篩實名制後，各藥局都大排長龍，民眾很難買到，要求市政府動用第二預備金大量購買。市長林右昌今天說...

放寬港人來台就業定居突暫緩 徐國勇：取得共識中

政府原定1日放寬從事港澳專業工作人士可申請定居，取得我國身分證的門檻，政策突暫緩公告。內政部長徐國勇今天在立法院內政委員...

立法院若視訊表決 法案到底算不算數？

疫情嚴峻，立法院已有多起確診案例，甚至立委也接連確診，不少立委都希望採視訊開會，但有民進黨立委憂心，若未來朝向視訊開會，...

黨內初選致電小雞問候 蔣萬安：發揮戰力年底打團體戰

備戰台北市長的國民黨立委蔣萬安傳出五月宣布參選，是否會因疫情暫緩？蔣萬安上午在立法院受訪表示，現在還是關心在疫情上，並沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。