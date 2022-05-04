疫情延燒 立法院若不開臨時會 還有一拖拉庫議案未決

疫情延燒，國民黨立委廖國棟、民進黨立委蔡適應、林靜儀等人接連確診，立法院目前議事仍正常運作 ，但民進黨立法院黨團總召柯建銘日前就已預告，立院這會期將不開臨時會，若確定不開，將趕在月底會期結束前處理紓困特別條例延長、NCC人事同意權和攸關國務機要費除罪化的會計法修法草案等。

蔡適應、林靜儀昨天接連傳出確診，立法院仍決定實體及視訊並行，隔離的委員也仍能遠端開會，立院秘書長林志嘉也表示，指揮中心建議，立委確診人數達總數三分之一（113席中38席）時，可考慮休會，但仍視朝野協商而定。

柯建銘日前在黨團大會時，已預告考量疫情因素，將不會開臨時會，柯建銘並盤點待處理的議案，包括NCC人事同意權、國營事業預算、會計法、台鐵公司化、國安法、兩岸人民關係條例、促轉條例、幼兒教育照顧法、退休新制、紓困特別條例延長等。

其中NCC人事今年七月到期，必須趕在七月前同意新的人事，若不開臨時會，也勢必要在五月底前確定，還有紓困特別條例原訂到6月30日，延長得經朝野協商，趕在五月底前通過。

備受矚目的有會計法草案，民進黨團在上月21日以人數優勢將草案送出委員會，雖要經朝野協商，雖然預料國民黨團也不會妥協，經一個月冷凍期，仍可望在月底排入院會，預料將有激烈攻防，民進黨部分立委憂心，國民黨團可能會以此案綁架其他議案，造成許多議案無法順利進行。