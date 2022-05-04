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影／官員遭立委批「肖仔」 吳釗燮：立院問政應該要理性

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺等官員報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商的因應」並備質詢。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺等官員報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商的因應」並備質詢。記者邱德祥／攝影

立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺等官員報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商的因應」並備質詢。

關於曾銘宗日前批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），吳釗燮會前受訪時表示，在立法院問政，應該要理性，這是大家都知道的簡單的道理，為台灣外交奮戰這麼久的人，還要在立法院受到這種羞辱、人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。

吳釗燮並說反對黨黨團應該要思考一下，若要讓國家能夠長治久安，是不是應該要靠常任文官，常任文官是國家很重要的資產，政府、政務官來來去去，國家還是要靠常任文官，所以任何對常任文官的羞辱或人身攻擊的行為，他絕不接受。

關於立委曾銘宗日前批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），吳釗燮上午受訪表示，在立法院問政，應該要理性，這是大家都知道的簡單的道理，為台灣外交奮戰這麼久的人，還要在立法院受到這種羞辱、人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。記者邱德祥／攝影
關於立委曾銘宗日前批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），吳釗燮上午受訪表示，在立法院問政，應該要理性，這是大家都知道的簡單的道理，為台灣外交奮戰這麼久的人，還要在立法院受到這種羞辱、人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。記者邱德祥／攝影
關於立委曾銘宗日前批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），吳釗燮上午受訪表示，在立法院問政，應該要理性，這是大家都知道的簡單的道理，為台灣外交奮戰這麼久的人，還要在立法院受到這種羞辱、人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。記者邱德祥／攝影
關於立委曾銘宗日前批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），吳釗燮上午受訪表示，在立法院問政，應該要理性，這是大家都知道的簡單的道理，為台灣外交奮戰這麼久的人，還要在立法院受到這種羞辱、人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。記者邱德祥／攝影

吳釗燮 立法院 國安局

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