影／官員遭立委批「肖仔」 吳釗燮：立院問政應該要理性

立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺等官員報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商的因應」並備質詢。

關於曾銘宗日前批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），吳釗燮會前受訪時表示，在立法院問政，應該要理性，這是大家都知道的簡單的道理，為台灣外交奮戰這麼久的人，還要在立法院受到這種羞辱、人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。