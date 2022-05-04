「防疫物資逆時中、寵物用藥惹議」 高嘉瑜聲量爆衝飆近月最高

image source:高嘉瑜立委辦公室提供

文/蔡岳霖

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，截取民進黨立委高嘉瑜臉書貼文，表示德國有一劑30元的快篩是假訊息，對此高嘉瑜3日隔空開槓，表示自己是表達「快篩是德國人日常生活一部分」，應該讓快篩試劑價格與國外同步，讓人民可以在網路上取得快篩試劑、血氧機等防疫物資。除了快篩試劑之外，27日質詢一起寵物醫療糾紛事件，高嘉瑜質疑獸醫違法用藥，爾後發文討論，也引起不少飼主灌爆臉書，接著急開協調會，放寬寵物用藥進口門檻，從「防疫」到「寵物用藥」，連續話題網友熱議，也讓高嘉瑜聲量短時間兩段式跳躍式成長。

「唾液快篩、血氧機」 高嘉瑜緊抓"防疫"發文 聲量跳躍式成長

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/03～2022/05/02）近一個月的數據來看，民進黨立委高嘉瑜，光在5月1日單日聲量就飆上1萬4千272筆，但聲量並非突然直線上升，而是從4月27日起開始醞釀發酵，當時高嘉瑜在臉書表示「德國人不分大人、小孩，幾乎每天都快篩出門，因為他們快篩一劑30元，而且是唾液快篩」，藉此喊話中央放寬進口，網友大讚「妳最帶種」，讓高嘉瑜的聲量先拉一波至2,086筆；接著29日再發文抱怨「家用血氧機視為醫材，動輒3千起跳，國外價格僅500元，網路就買得到，呼籲政府應適時鬆綁」，但卻被陳時中打臉「立委對事實要能夠清楚一點比較好，國內也有不屬於醫材的血氧機，價格親民又好購買」，為了血氧機雙方隔空喊話，也讓高嘉瑜網路聲量瞬間翻倍飆到5,861筆；接著5月1日防疫記者會上陳時中，拿出澄清手板照片上正是取自高嘉瑜臉書，表示「德國快篩一劑只要30元，須天天快篩才出門」是不正確訊息，要大家不要轉傳，高嘉瑜立刻反嗆表示她說的是「幾乎」而非「須」，並沒有強制力，更讓高嘉瑜聲量跳躍式成長。

高嘉瑜的這波高聲量中，不僅「防疫」議題獲得關注，1萬4272筆的討論裡其實也有不少「飼主的怒火」，甚至還被嗆打開了「潘朵拉的盒子」，主因在於4月27日高嘉瑜立法院質詢寵物用藥問題，質疑獸醫違法用藥，並把相關訊息放在臉書後，結果遭到網友圍剿，不少飼主認為台灣對動物用藥限制太多，飼主就問已經生病的毛小孩怎麼辦？未來獸醫不敢全力搶救該如何是好？引發爭議之後，隨後高嘉瑜緊急刪文道歉，並表示會承擔責任，未來會盡快協商如何放寬讓獸醫以緊急救治生命為由，取得醫治小動物的藥品。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

網評：妳最帶種！ 高嘉瑜「逆時中」獲高聲量 陳時中點名批「假消息」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》(2022/04/28～2022/05/02）近幾日網友探索概念來看，高嘉瑜所引起的話題「唾液快篩、血氧機、德國快篩30元、居隔神器」等，全都名列其中，另外針對防疫的質疑「陳時中」、「假消息」、「妳最帶種」也都在探索概念都能看到的。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月03日至2022年05月02日。