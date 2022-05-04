影／快篩買不到 陳時中：慢慢市場需求就會趨於穩定
美國疾病防治中心（ＣＤＣ）調整多個國家的疫情風險等級，包括將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，雖然台灣近兩個月放寬部分旅遊限制，但ＣＤＣ仍不建議前往休閒旅遊，比大陸還要危險。陳時中今天受訪表示，台灣疫情確實正在升溫。
一周來台灣疫情本土確診人數急劇上升，昨天確診人數逾二萬三千人，美國也將台灣列為二級旅遊警示，陳時中表示台灣疫情確實正升溫，有在野黨要陳時中下台負責，陳時中沈默數秒，隨後表示不對此問題回應。
台灣近日來快篩買不到，陳時中也回應，每天都有固定的快篩劑鋪貨，慢慢市場需求就會趨於穩定，至於快篩劑價格是否比其他國家貴，則表示要與同廠牌的快篩劑比較才有意義。
至於PCR的標準也因應疫情調整，陳時中表示，現在快篩站的設立是由地方政府決定負責，現在在位置上一天就要把事情做好，至於是否下台或是選舉的事，陳時中都不回應。
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