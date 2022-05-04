調配隔離宿舍1床補助1萬 教育部再發20萬劑快篩
教育部長潘文忠出席立法院教育文化委員會，他會前接受媒體聯訪時表示，若學校整備合於規定的檢疫、隔離宿舍可向教育部申請補助，調度的隔離、檢疫宿舍需達學校宿舍總床位數5%為原則，隔離宿舍每床將補助1萬、檢疫宿舍每床補助5000元。另外，2日時已發送50萬劑快篩至各縣市，今天再獲得20萬，將發放給確診數較高的縣市。
教育部昨天臨時與各大學防疫長召開會議，潘文忠今天接受媒體聯訪時指出，昨天獲得指揮中心、交通部協助，已經徵得指揮中心同意，確診學生可申請至集中檢疫所或防疫旅館安置。再者，如果學校為調度空間，短期內可先將健康的學生先移至校外，已先洽詢交通部協助租訂附近旅館。
潘文忠也指出，學校整備合檢疫、隔離宿舍可向教育部申請補助，但調度隔離、檢疫宿舍需達學校宿舍總床位數5%，教育部將給予補助，隔離宿舍每床可補助學校1萬元、檢疫宿舍每床5000元，也呼籲學生，疫情上的安排、規劃可以一同支持學校，讓國家防疫更順利。
另外，部分地方縣市快篩試劑較少發放給有需要的學生，恐影響班級和學校復課，潘文忠也說，2日時已獲得指揮中心支援，發放50萬劑快篩予地方縣市，資源盤整後，今天再獲得20萬劑，將優先發放給確診數較高的縣市，供各級學校教職員工、學生居家隔離使用。
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