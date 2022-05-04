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曾銘宗罵官員「肖仔」 吳釗燮：很不應該、無法接受

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

外交部常務次長俞大㵢日前在立院提到「中華民國台灣是主權獨立國家」，國民黨團總召曾銘宗不滿，批俞大㵢「肖仔」；外交部長吳釗燮今表示，任何對常任文官的羞辱或人身攻擊的行為「都無法接受」，在立院問政應理性。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺等官員報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商的因應」，並備質詢。

關於曾銘宗日前批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），吳釗燮會前受訪時說，在立法院問政，應該要理性，這是大家都知道的簡單的道理；為台灣外交奮戰這麼久的人，還要在立法院受到這種羞辱、人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。

吳釗燮並說，反對黨黨團應該要思考一下，若要讓國家能夠長治久安，是不是應該要靠常任文官；常任文官是國家很重要的資產，政府、政務官來來去去，國家還是要靠常任文官，所以任何對常任文官的羞辱或人身攻擊的行為，他絕不接受。

吳釗燮指出，他看到外交部常任文官被如此對待，覺得非常不平，有機會都會對外呼籲，要維護常任文官的制度，絕對要善待常任文官。

另媒體詢問，如何看待美國疾病防治中心（CDC）近日調整多個國家的疫情風險等級，將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」？吳釗燮說，美國CDC有自己一套標準，若說看台灣最近疫情發展，的確是有升高的趨勢，但CDC發布的警示，並不是禁止赴台，只是警示美國人民若要赴台，必須注意台灣的疫情情況。

吳釗燮 外交部 美國

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