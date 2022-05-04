【專家之眼】台灣真心只換得美國絕情「類挺台」

上月底台美舉辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，會後經濟部又大內宣，宣稱促進台美雙邊貿易與投資。惟我方一面倒的支持美國，卻只換來美國「類挺台」。

本次會議係源自於去年底建構的「台美科技貿易暨投資合作架構」(TTIC) ，所舉辦的第一場半導體產業活動，探討如何結合臺美在全球半導體產業互補優勢，合作提升全球供應鏈韌性。

會中邀請經濟部王美花部長與美國在台協會處(AIT)孫曉雅處長發表演講。代表美國出席的孫處長談話最值得觀察，特別提及三件事:台積電赴美投資、AIT將籌組一個由台灣半導體生態體系公司組成的參訪團與「選擇美國投資高峰會」。

然而，這些都是台灣片面協助美國產業發展，對台灣半導體未必有利，甚至威脅台灣半導體地位。以台積電美國新廠為例，台積電創辦人張忠謀近期才透露，該決策是在美國政府「敦促」下的結果。

惟在美國生產晶片成本太高，很難在國際上競爭，是昂貴且徒勞無功之舉。不僅工程師招募困難，最近還爆出美國廠連基層技術員都要找不到人，逼著台積電還要從台灣招募人赴美生產。老美當年答應給的設廠補助經費，至今也沒有著落。

美國新廠興建與營運成本相當可觀，勢必會拖累台積電的毛利率，還有半導體人才流失與技術外流等風險，怎麼算都是一筆賠本生意。AIT還要組台灣半導體供應鏈訪問團，表面上是介紹生意，實際上應是遊說其赴美設廠。

鄧振中政委還要親率企業參與2022年的「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」，並力邀國內知名科技產業與會，號稱拼組「最大團」，給足拜登政府充足的面子，配合其「美國製造」政策。

台灣全力滿足美國的要求，修補美國半導體的韌性、促進美國再工業化、為其創造就業機會、配合美國制裁中國大陸與俄羅斯、購買美國過時的軍武等，美國議員來台兜售選區的波音787等產品，蔡政府大概也只能照單全收。

為緩解我國的邊緣化危機，進而申請加入CPTPP，美國縱非其成員國，仍對於該組織的主要成員國仍有相當的影響力，亟待拜登政府推一把，但美國卻袖手旁觀；我國多次表達期待加入美國主導且以圍堵中國為主的「印太經濟架構」(IPEF)，媒體披露美國商務部長雷蒙多三月於參議院會議上表示，美方現階段沒有考慮把台灣納入。

美國國務卿布林肯日前在眾議院聽證會被議員問及此事，答覆該架構開放且具包容性，並未排除任何人，包括台灣在內。國內媒體多以樂觀解讀布林肯的談話，筆者卻採悲觀的看法。美國在優先拉攏東協國家思維下，除非東協明確拒絕美國的邀請，美國才有可能改變態度。

台灣無限制的支持美國，拜登政府卻只顧慮到美國的國家利益，可謂是「真心換絕情」。面對美國「類挺台」態度，單押美國一方的蔡政府，是否也該好好思考台灣的國家利益?不應全盤接受美方的要求，適時向美國說不!