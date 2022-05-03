賴清德到南投參訪「陳綢兒少家園」盼孩子走出一片天

副總統賴清德今天下午前往南投參訪良顯堂社會福利基金會附設的「陳綢兒少家園」，他表示，台灣目前經濟狀況良好、社會也非常多元，相信只要鼓勵孩子們，根據孩子們的專長、興趣給予協助，孩子們長大後也可以回饋社會，感受到自己存在的價值，走出自己的一片天。

賴清德抵達後，首先在工作人員導覽下參觀公共區域、宿舍大樓、健身房、遊戲室等生活環境，接著聽取簡報，包括陳綢兒少家園的發展歷程及成立目標，參觀過程中也與孩子們互動。

賴清德致詞時表示，今天很高興前來參訪良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園，除了要向陳綢阿嬤致上最崇高的敬意，也感謝董事長許見宗率領的團隊，照顧這些身心障礙的孩子們及「非行少年」。

賴清德說，陳綢兒少家園的老師、輔導員們，為了要妥善照顧這些偏鄉和弱勢的孩童們，付出了很多的耐心、愛心與苦心，真的非常了不起。此外，這裡除了教室，也提供孩子們健身的空間及生活所需要的各項設備，不僅照顧孩子們的生活，陪伴孩子們長大，也用心指導孩子們，視孩子的興趣及未來適合從事的行業，教導孩子們所需要的技能。

今天陪同賴清德參訪的民進黨南投縣長參選人蔡培慧也在臉書表示，陳綢阿嬤是埔里大家熟悉的「埔里阿嬤」，許多孩子們都在陳綢阿嬤的滋養下成長茁壯，除了助學以外，還擴大舉辦義診、救助及輔導青少年等社會福利。