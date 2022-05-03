國民黨醫療委員會：呼籲政府面對並承擔防疫四大弊端

國民黨醫療委員會五月三日發布新聞稿指出，一句「全民自主應變」的「放生指引」，台灣人民頓時幡然醒悟，原來政府只想快速解封共存，根本沒有任何配套措施！呼籲指揮中心指揮官陳時中與蔡政府，面對並承擔臺灣防疫的四大弊端。新聞稿內容如下：

一、中央扯地方政府後腿：

地方政府最了解自家市民與社區的狀況，因此會有超前中央的應變措施，而防疫重點應是「誰的策略對民眾健康安全比較有利」，而不是「誰的位階比較高」或「官大學問大」，只要有好的防疫方案，中央就該採納學習，但觀察陳時中擔任防疫指揮官迄今，只要地方政府的表現優於中央或超前中央，他不僅未虛心學習、截長補短，卻常以各種理由去打壓地方政府的友善作為。

例如去年彰化縣政府試圖在某地區進行普篩，以了解地方感染狀況，陳時中知悉後竟沒有任何鼓勵，反而以處分要脅，相較他面對媒體特權時的強力護航，真不知指揮官的大公無私標準在哪？又例如本會與地方政府老早提出要備足快篩劑、準備對5至11歲兒童較安全的BNT、大量採購經WHO高度肯定的輝瑞口服藥Paxlovid、提早採用居家隔離，以及使用快篩取代隔離等等建言，卻都在陳時中的「左思右想」、「牛步研商」的情況下，錯失了寶貴的佈局先機。

二、未正確發揮快篩功能：

快篩的功能是提供早期診斷的重要參考，目的是儘快給予確診者藥物，以控制病情、減少病毒量、降低傳播或轉重症的可能性，如此就能避免大量的隔離與住院人口，可以維持日常經濟活動與醫療量能穩定，但由於過去陳時中反對普篩，導致對於採購或生產快篩乙事，興趣缺缺，以至於當全世界的防疫潮流走向以篩代隔時，臺灣甚麼都沒有準備，還沉醉在早期大內宣的自我滿足感，徒留民眾面對疫情自生自滅的恐慌與無助。

三、部署無方民眾苦難言

陳時中很喜歡讓台灣民眾排隊搶資源，諸如：排口罩、搶疫苗、排快篩、搶藥品……，明明全球都有疫情發生，明明歐美國家都有最新防疫措施，明明本會與各醫療專家都有不斷建言，但陳時中除了每天下午的數據播報站外，都沒有走出官衙去看看地方需要甚麼？去看看世界在做甚麼？無怪乎民怨四起，卻無動於衷！

四、給藥流程太慢增枉死

國內採購37萬份輝瑞口服藥Paxlovid，卻只有600多人份的使用量，人命關天，陳時中在節省甚麼？難道人命比不上藥品開銷嗎？紓困預算剩下1千3百多億、去年政府超收4千多億稅款，難不成還不夠採買大量的輝瑞口服藥嗎？眾所周知，Paxlovid的最佳投藥時間是快篩陽性三天內使用，而不是等到轉中、重症才給藥。

另外，歐美對於Paxlovid都沒有設限制，只要確診者都可以用，以把握黃金治療期，但陳時中卻很將最有效、最有用的藥品束之高閣，且要滿足很多條件(包括65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、高血壓、慢性肺疾、BMI值25以上、懷孕、其他影響免疫功能等疾病)才能使用，目前因轉重症而死亡的民眾，都沒有第一時間就給予輝瑞口服藥Paxlovid，如果有及時給藥，或許就可以挽救這些寶貴的生命，本會認為，陳時中把救人的藥物，以層層關卡限制，等於剝奪了確診者原本可以生存下去的機會，也許讓人死亡的不是病毒，而是政客苛刻的政策。