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過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

出包連連 華視明天選任新總經理

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
華視新聞又出包，華視新聞再發聲明道歉。圖／摘自網路
華視新聞又出包，華視新聞再發聲明道歉。圖／摘自網路

華視今天又出包，誤把蔡英文總統錯植為「蔡EE總統」，華視董事長鄭自隆今天表示，確實有點訝異，他今天下午特別向新聞部致意，鼓勵全體同仁平常心面對，「新聞正確第一，再求快」。為求穩定，華視明天將召開臨時董事會，通過新任總經理人事。不過，華視不斷出包，4位公廣董事日前聯名呼籲暫緩提名，為新人事埋下變數。

文化部5月9日將召開第七屆公廣董事審查會，藍綠已達共識，將全力通過。華視接連出包，前董事長陳郁秀和前代理總經理陳雅琳雙雙請辭，但仍止不住錯誤出包。

華視明天將召開臨時董事會，預料將通過新任總經理，任期至少會到5月9日通過第七屆公廣董監事、並籌組新任董事會後。據指出，鄭自隆將選任具有華視經驗、熟悉頻道媒體業務的專業人士出任新總經理，並事先告知任期可能不會太長，人選明天才會公布。

對於華視標題字幕誤將蔡英文總統的名字標成「蔡EE」，知情人士說，因為華視編審確認審核文稿無誤會打上「E」編碼，兩位編審看完打上兩個「E」，不知為何剛好打在蔡英文的名字上，導致陰謀論四起，編審將被加重懲處。

據了解，鄭自隆今天下午特地向新聞部同仁致意打氣，他脫下棒球帽深深一鞠躬，拿著「大聲公」對全體新聞部同仁說，感謝大家在最近兩周都處在壓力鍋工作，在強大壓力下難免出錯，希望大家平常心處理，但新聞除了快，更重要是正確，「正確擺第一」，體諒同仁心情，但也勉勵大家不能再出錯。

華視 鄭自隆 蔡英文

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