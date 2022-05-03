快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華視誤植「蔡EE」總統 蔡總統臉書也遭波及

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
華視新聞再出包。圖／讀者提供
華視新聞再出包。圖／讀者提供

華視新聞接連出包，今有網友發現華視午間新聞標題竟出現「劉任遠接任空軍司令，蔡EE總統親自授階」，把蔡英文總統的名字打成「蔡EE」，接著蔡總統官方臉書也遭受波及，不但有網友留言「EE總統好亅，還有網友用華視出包的截圖畫面洗版。

不過華視剛發出聲明謝罪，承認午間新聞標題再次發生錯字，華視表示，當值的彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示「E」加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現10秒鐘。

華視也說，由於該員亦為4月20日早上7時晨間新聞出錯之相關人士，將加重懲處。另外為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審，「再度發生失誤，華視除向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。」

華視從上月20日晨間新聞出現「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等跑馬燈，接著不斷出包，同日又出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」等錯誤訊息，公廣集團董事長陳郁秀及華視代理總經理陳雅琳皆為此下台負責，但仍無法阻止華視新聞持續犯錯。

上月24日華視又將行政院長蘇貞昌的頭銜誤植為「總統」，接著隔了6天出現「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的快訊，同日播報美國職棒新聞，又將明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇家，到今天將蔡英文總統誤植為「蔡EE」，已是第六度出包。

華視 蔡英文

延伸閱讀

慶祝國際護師節 蔡英文總統勉勵前線護理人員

接見「世界麵包冠軍隊」蔡英文：藝術麵包令人讚嘆

日本自民黨青年局訪團今抵台 5日蔡英文、賴清德接見

華視新聞出包再加1 字幕蔡英文變成蔡EE 網笑：EE不捨

相關新聞

各機關採購快篩價格落差大！台電中火高價購入 藍批亂花錢

政府快篩採購價格，引發藍營質疑。國民黨立院黨團今上午舉行記者會指出，政府各機關採購快篩劑的價格相當紊亂，蔡政府讓民眾買不...

出包連連 華視明天選任新總經理

華視今天又出包，誤把蔡英文總統錯植為「蔡EE總統」，華視董事長鄭自隆今天表示，確實有點訝異，他今天下午特別向新聞部致意，...

2名立委確診 游錫堃：實體及視訊會議並行

民進黨立委蔡適應及林靜儀今日傳出確診消息，立法院長游錫堃表示，目前立法院已經採取實體及視訊並行，開會都能正常進行，除希望...

降級救醫療／新冠降第4類傳染病？不只理賠大縮水 防疫險恐淪廢紙

新冠疫情逐日升溫，單日確診人數逾2萬人。為降低對一線防疫、醫療人員負擔，不少專家建議應該比照流感，將新冠肺炎從第五類傳染病降等為第四類傳染病，以簡化通報和防疫流程。不過如果政策上路，影響最大的，可能會是今年投保防疫險的保戶。由於部分保險公司的確診險只理賠10%，理賠金勢將大幅縮水；而如果改定義為「中重症」，那可能99%的保戶即使確診，也都一毛錢也拿不到。

華視誤植「蔡EE」總統 蔡總統臉書也遭波及

華視新聞接連出包，今有網友發現華視午間新聞標題竟出現「劉任遠接任空軍司令，蔡EE總統親自授階」，把蔡英文總統的名字打成「...

華視再出包 李貴敏：NCC還要繼續無視？

繼先前1天內2次跑馬燈快訊出包，誤植行政院長蘇貞昌職銜後，華視新聞今再出包，國民黨立委李貴敏表示，新聞標題連續凸槌，這種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。