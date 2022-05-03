華視誤植「蔡EE」總統 蔡總統臉書也遭波及

華視新聞接連出包，今有網友發現華視午間新聞標題竟出現「劉任遠接任空軍司令，蔡EE總統親自授階」，把蔡英文總統的名字打成「蔡EE」，接著蔡總統官方臉書也遭受波及，不但有網友留言「EE總統好亅，還有網友用華視出包的截圖畫面洗版。

不過華視剛發出聲明謝罪，承認午間新聞標題再次發生錯字，華視表示，當值的彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示「E」加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現10秒鐘。

華視也說，由於該員亦為4月20日早上7時晨間新聞出錯之相關人士，將加重懲處。另外為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審，「再度發生失誤，華視除向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。」

華視從上月20日晨間新聞出現「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等跑馬燈，接著不斷出包，同日又出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」等錯誤訊息，公廣集團董事長陳郁秀及華視代理總經理陳雅琳皆為此下台負責，但仍無法阻止華視新聞持續犯錯。

上月24日華視又將行政院長蘇貞昌的頭銜誤植為「總統」，接著隔了6天出現「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的快訊，同日播報美國職棒新聞，又將明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇家，到今天將蔡英文總統誤植為「蔡EE」，已是第六度出包。