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過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

華視再出包 李貴敏：NCC還要繼續無視？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
華視新聞第六度出包，華視新聞發出聲明謝罪。圖／摘自網路
華視新聞第六度出包，華視新聞發出聲明謝罪。圖／摘自網路

繼先前1天內2次跑馬燈快訊出包，誤植行政院長蘇貞昌職銜後，華視新聞今再出包，國民黨立委李貴敏表示，新聞標題連續凸槌，這種不專業的錯誤實在太頻繁了，螺絲鬆到令人傻眼。NCC還想護航到底，繼續無視華視一而再再而三的離譜事件？

李貴敏指出，新聞台固然有著24小時競爭的壓力，越求快越容易出錯；尤其在人力短缺的窘境下，還要接下52台重擔，接二連三出錯雖不令人意外，但也不該一錯再錯。

李貴敏說，令人費解的是，華視接受農委會每月至少數十萬公帑為其經營臉書等社群媒體，據媒體報導，華視還因而另聘4名小編來應付這些工作。如果華視真的人力不足，又狀況連連，為何不補進所需的記者、編輯等新聞專業人員，卻放任新聞本業不斷出錯？網軍、小編優先補實，豈不是本末倒置？

李貴敏批評，從華視出包到今，各界指責累累，但NCC就是不理，還要繼續睡，難道期待大事化小、小事化了？先前爛到全民恐慌的國安層級跑馬錯誤，NCC主委陳耀祥還理直氣壯說懲處最快3到6個月才出爐。絲毫不見監管或履行職責的企圖心，只讓人懷疑NCC祗想護航到底，要是如此，NCC就廢了吧！

華視 NCC 李貴敏

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