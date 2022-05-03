批政院卸責氣候變遷議題 陳椒華籲蘇揆：別讓孫女怨嘆

行政院會日前通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並改名為「氣候變遷因應法」。時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，行政院長蘇貞昌把氣候變遷因應的部會協調整合工作推給沒有實權的永續會，「非常不應該」，她並呼籲蘇揆，「別讓孫女不開心，以後怨嘆阿公當年擔任閣揆時推卸責任」，不是真正想處理台灣面對氣候變遷問題，讓年輕人和未來世代承受氣候變遷的風險與苦果。

陳椒華指出，過去她曾擔任民間團體代表委員，永續會為任務型編制，非行政單位，每三個月開一次會，僅是諮詢性質、領出席費，沒有幕僚協助議題研究與追蹤。蘇貞昌擔任行政院長後將永續會秘書處由環保署改為國發會，更少開會，近年更是平均一年才開一次會，「永續會因此被譏功能不彰已是公認」。

陳椒華表示，沒有進行政府組織改造前，永續會仍僅是任務型諮詢編制，非行政單位，令人不解為何修法要將其取代行政院，擔任氣候變遷因應之重責大任，她強調，應該由行政院長委任政務委員主責，成立「行政院氣候變遷因應辦公室」，負責協調各中央及地方政府相關業務，「由永續會主責並不適合」，對行政院卸責的作法，她也批評，「非常不以為然，說一套做一套」。

台灣環保聯盟創會會長施信民表示，永續會功能並未被行政院重視，如溫減法修法草案未經永續會通過，就送交立法院審議；台灣2050淨零排放路徑及策略未經永續會討論，就由國發會發布。除非立法強化永續會的權責、提升其能力，否則不如維持由行政院負責協調工作。

台灣大學大氣科學系退休教授暨媽媽監督核電廠聯盟理事徐光蓉表示，行政院有二點卸責，一、「淨零」不等於真正減少碳排放，不僅2050目標可議，根本沒設短中期目標與期程，沒有辦法追蹤查核與監督；二、目前永續會外聘學者專家兩年一聘，僅諮詢性質，無查核與分配之權力，如何進行協調分工或整合？

台灣環保聯盟前會長劉志堅說，台灣地狹人稠、多地震颱風，應該要把功能類似的單位予以整合、強化中央與地方政府執法的管考，才有辦法處理跨世代的氣候議題。