德國快篩風波綠營籲別造成困擾 高嘉瑜：建議都是好的方向

民進黨立委高嘉瑜指出德國快篩試劑才30幾元，引發後續風波，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，相信她的本意是善意，但身為執政黨立委，可以和政府先提供資訊，真的走不通再來公布。駐德代表謝志偉也說德國並沒有規定一定要快篩才能出門，如果執政黨委員以後可以私下先跟相關部會溝通，就比較不會造成指揮中心的困擾。

高嘉瑜回應，鄭運鵬委員在回應裡，再次使用「一定要快篩才能出門」的說法，但她從沒有說「一定要」，也就是「須」這個字，從來沒有。

高嘉瑜說，至於對快篩的價格問題和其他看法，民間應該是已經有相當共識，希望政府能比照國外提供更優惠便利多元的購買管道，包括唾液快篩、網路購買等，這些建議都是往好的方向，也是大家期待的，應該不會讓指揮中心困擾。