德國快篩之亂！民進黨團：高嘉瑜應該私下先溝通
民進黨立委高嘉瑜指出德國快篩試劑才30幾元，引發後續風波，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，相信她的本意是善意，但身為執政黨立委，可以和政府先提供資訊，真的走不通再來公布。駐德代表謝志偉也說德國並沒有規定一定要快篩才能出門，如果執政黨委員以後可以私下先跟相關部會溝通，就比較不會造成指揮中心的困擾。
鄭運鵬說，台灣在一個多月前疫情還沒爆發甚至清零時，快篩試劑確實有賣到60多元，但不能拿不同時空環境背景與國家來比較，把現在的價格跟當時滯銷的價格，或其他國家可能有補貼的、中國出口的價格拿來比較，這不見得公平。政府不會故意買貴，廠商也不會坑政府。
鄭運鵬說，相信之後貨源穩定，貨越多價格自然會降，快篩國家隊的價格也會再降。但現在比較重要的是政府採購的一億試劑如何快速到位，讓大家不用再排隊。
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