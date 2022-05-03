世界新聞自由日 朱立倫：監督制衡政府不當濫權

今天是世界新聞自由日，國民黨主席朱立倫今天透過臉書表示，隨著台灣的新聞環境日趨嚴峻，他要向所有追求真相、不畏強權打壓的新聞人致敬，更要一起守護言論自由與新聞自由，監督制衡政府的不當濫權。

朱立倫指出，聯合國訂定這個節日，旨在希望提高新聞自由的意識，並提醒各國政府要尊重和提升言論自由。近年來，台灣的新聞自由排名在全世界來說算是屬於前段班，在無國界記者組織（RSF）每年公布的「世界新聞自由指數」中，連續2年在180個國家中拿到43名，這都有賴於所有新聞媒體工作者對報導真相的熱情與努力。

朱立倫說，但當前執政的民進黨政府，將政治黑手伸入媒體經營，引起諸多爭端。原本應該客觀中立、立場超然的獨立機關NCC，卻淪為政黨打手，關掉與政府立場、意見不同的電視台。針對特定媒體經營層不斷變更，以及公廣集團出包連連的亂象，卻消極以對、毫無作為。

他質疑，如此雙重標準，已經重挫NCC的信譽，不知道這些NCC委員還有無一絲學者的風骨與尊嚴？

朱立倫也批評，在民進黨執政下，連總統府都敢公然在翻譯新聞稿上做文章，「消音」來訪的美國參議員談話，卻號稱是「潤飾」，連國安局、外交部都出面指責報導事實經過的媒體是在「認知作戰」、「惡意中傷」，公理何在？

朱立倫說，當政府整體動員起來打壓媒體，請問到底是誰在對內以網軍、認知作戰抹殺台灣媒體的新聞自由？是誰在不斷創造新名詞、扭曲事實，造成日常修辭的內涵崩壞？