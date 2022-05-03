各機關採購快篩價格落差大！台電中火高價購入 藍批亂花錢

政府快篩採購價格，引發藍營質疑。國民黨立院黨團今上午舉行記者會指出，政府各機關採購快篩劑的價格相當紊亂，蔡政府讓民眾買不到快篩劑，又放任各機關各自為政，採購價天差地遠，相當離譜，黨團總召曾銘宗說，將要求審計部專案查核，若有疏失必須追究財務責任。

曾銘宗指出，疾管署今年1月10日採購10萬劑每劑價格67元；桃園市政府1月25日購買6萬劑，每劑價格144元；國防部軍醫局2月9日購買9.99萬劑，每劑價格96元；高雄市政府2月11日採購1.5萬劑，每劑價格120元，3月11日再採購10萬劑，每劑136元，3月3日又採購40萬劑，每劑59元。

圖／國民黨團提供

他質疑，疾管署在3月8日發出公文快篩劑每劑採購價格95元至59元，為什麼高雄市政府還要採購每劑136元的快篩劑？

黨團副書記長吳怡玎說，政府公共契約已明訂廠商每劑59元，為什麼公家單位還能買貴到差1倍的快篩劑？衛福部核准進口快篩劑共有21家，反觀歐盟核准204家，是衛福部核准數量10倍，且辦公室致電一輪進口商，都可以自行購買，最貴要價150元，為什麼台電中火在4月26日購買一劑竟要280元？整個政府都在亂花錢。

黨團副書記長洪孟楷說，快篩實名制上路一周，卻是「供貨不穩定」、「數量不足夠」、「價格不透明」，根據國民黨團所彙整出政府部門買快篩劑價格表，到底政府購買快篩劑的成本價格是多少？實名制快篩劑政府購買一劑多少錢？政府跟人民收一劑100元，中間的價差到哪裡去了？如何繳回國庫？請衛福部公開說清楚、講明白。

立委鄭正鈐指出，有藥師指出，他們的藥局周邊多是白天要上班的年輕人、雙薪無人可代買的小家庭，所以他們白天賣一半、留一半晚上才要賣，就被指揮中心認定為賣得沒那麼快，而未得到二次分配。

鄭正鈐說，新北市部分區域是全台人口最密集的區域，新北市長侯友宜就提出數據，新北市有400萬人口，但僅有892家藥局，只要一半的人200萬人要買，按照現在鋪貨方式平均要等一個月才買得到。

藍委林奕華說，政府採購資料都是公開透明，同廠牌快篩劑在1月是一個價格，2、3月又是不同的價格，從59元到220元都有，難道除了這個廠牌外，就沒有其他廠牌可以選擇？同一個機關不同時間採購，價格也落差大到離譜，如此的高價可以拿到標案，監察院、審計部難道不該主動調查？