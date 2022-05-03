羅智強宣布遷戶籍 朱立倫：歡迎任何人深耕桃園

國民黨主席朱立倫預計6月初訪美，他在今日受訪時表示，此行並非有任何特定目的，一是為駐美代表處揭牌；二是和美方老朋友、新朋友保持聯繫，不管是國會或行政部門，能對中華民國能支持，希望整個台美關係能更往前進，大家能進一步了解國民黨立場，並和僑界多多聯繫。

朱立倫今天下午出席智庫「台灣元宇宙的未來」系列研討會。他表示，預計拜訪美國4城市，洛杉磯、華府、紐約、舊金山，並以華府為主，預計拜會行程包括美國行政部門、國會、智庫，還有一些大學演講。

至於桃園提名爭議是否等赴美回來再定奪？外傳行政院副院長張善政也被點名空降備戰。朱立倫說，黨中央沒有特定時程，但總是要把地方做得愈圓滿愈好，而且民進黨連個影子都沒有，大家不必特別針對國民黨。最近疫情嚴重，所有民眾關心防疫工作，像今天研討會也是線上舉辦。

台北市議員羅智強今宣布明天將遷戶籍到桃園市，朱立倫說，他是桃園的老縣長，又在桃園出生，歡迎每一位好朋友到桃園深耕發展，羅智強是同志，對於任何人到桃園深耕發展，他都歡迎。

針對九合一各縣市長提名，傳出新竹地方推薦提名新竹市議員林耕仁角逐。被問到黨中央有無接觸，朱立倫說，目前每一縣市除了連任的縣市長，其他各地尚未提名的有幾位優秀同志，每一位都是黨重要戰將，國民黨最後一定會整合起來，共同用團隊競選，無論新竹、桃園、苗栗或高雄等，一定會匯及所有力量，大家團結一致。

對於地方基層要求黨主席應該聽大家的聲音，否則應該為結果負起全責。朱立倫說，「我都聽大家聲音，我沒有任何個人喜好或私心，」完全是以國民黨勝選、大家團結為重要目標，在整合過程中每一位都是優秀很強的，但最後只能提名一位。

他也提到，最近在各地議員初選總有遺珠之憾，但每一位都優秀同志，沒有提到名的就好好扮演輔選角色，提到名的大家團結一致支持。

媒體詢問，新竹是否考慮「藍白合」？朱立倫說，每個地方都要爭取最多選民支持，不會只限定單一顏色，只要是非民進黨所有支持者、非綠的支持者統統爭取，一起支持國民黨候選人。