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日本自民黨青年局訪團今抵台 5日蔡英文、賴清德接見
「日本自民黨青年局」訪團今天至7日訪問台灣。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統及副總統賴清德預計將在5月5日上午，於總統府接見訪問團。
張惇涵表示，訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）、西野太亮（NISHINO Daisuke）及日本青年會議所幹部等共11人。
張惇涵表示，日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，歷任局長多所擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三，都曾擔任自民黨青年局長。而此次率團來訪的小倉將信，也曾視訊出席由我國立法院主辦的「開放國會論壇」，在尼加拉瓜與我國斷交事件之際，也曾聲援台灣，表達對台灣的支持。而此次來訪的，也包括「台灣女婿」山口晉。
張惇涵表示，台灣與日本是共享普世價值的民主夥伴，不僅在各項領域合作密切，台日人民交流互動深厚。尤其面對全球疫情挑戰，台日之間互相扶持，不只展現「台日友好」的情誼，民主夥伴間「善的循環」更成為抗疫典範。總統府期盼，透過此次面對面的交流，能夠更進一步凝聚台日之間的深厚堅實友誼，並進一步深化雙方在各項議題上的合作關係，為維護區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力，讓台日「善的循環」生生不息。
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