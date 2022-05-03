國名風波 外交部定調「中華民國台灣」是主權獨立國家

外交部常務次長俞大㵢昨赴立院備詢時表示，「中華民國台灣」是主權獨立國家，引發國民黨團質疑，代表外交部的官員竟擅改國名，並嗆「你是肖仔喔」。外交部發言人歐江安今天表示，有關台灣主權地位，蔡英文總統去年國慶演說已明確闡釋，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑。

歐江安表示，蔡總統指出，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年，我國的政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天「中華民國台灣」嶄新的樣貌。過去這72年來的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變，但在轉變之外，也有不變的堅持，就是「確保主權、捍衛國土」。

歐江安指出，蔡總統於國慶演說中並提出「四個堅持」，永遠要「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。換言之，中華民國台灣做為主權獨立國家，其主權當然屬於台灣2300萬人民。

歐江安說，我國政府向來遵守自由民主的憲政體制，中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定，維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識。

歐江安表示，我國政府本於自由民主憲政體制，尊重社會多元意見及立場。此外，台灣更是愛好和平、高度發展的成熟民主國家，我國在14個友邦設有大使館，全球共有70多國設有110個駐外館處（大使館、代表處、辦事處等），並與各國在經濟、文化、教育、科技等領域享有實質合作。台灣國際戰略地位重要，在全球供應鏈供給、抵抗威權政體擴張等，均扮演不可或缺的角色。

歐江安指出，外交部向來遵行台灣人民透過民主選舉的政治付託，未來將續以捍衛國家主權、維護人民尊嚴、爭取最大國家利益、提升我國國際地位。有關外交部的同仁在立法院依法接受備詢，三番兩次受到立委們近乎人身攻擊的言詞羞辱，外交部不以為然，希望立委們回歸到理性問政，能夠給予國家文官應有的尊重，就像外交部的同仁無論立委們的政黨屬性，都很尊重每一位立委一樣。