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【即時短評】中央防疫 聽不進基層聲音？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中央流行疫情指揮中心捨龐大的基層醫療體系不用，把患者推向醫院。本報資料照
中央流行疫情指揮中心捨龐大的基層醫療體系不用，把患者推向醫院。本報資料照

對於中央流行疫情指揮中心宣布無症狀快篩陽性才能做PCR，大台中醫師公會理事長魏重耀上午提出「有症狀快篩陰性者」才應做PCR的建議。中央流行疫情指揮中心不只跟第一線有落差，即使在辦公室吹冷氣看報表，也沒能提早防範高比例的偽陰性的防疫盲點。

「有症狀快篩陰性者」做PCR，此一看法除了指出快篩陽性仍重複做PCR是浪費，重要的是，有症狀快篩陰做PCR，才可以抓住25%的偽陰性，不讓已感染者還在外趴趴走， 遏阻疫情的擴散。

近來疫情擴散快速，基層診所醫師都知道，這場新冠病毒防疫戰爭中，基層診所的角色一向被忽略。疫情發生至今兩年了，但診所無配給足夠快篩劑，醫師即使想篩也不可得，便當作流感化，依患者症狀治療，「不快篩、不回報」，甚至連醫師自己感染了也一樣。流行疫指揮中心是真不知，還是假裝看不到？

中央流行疫情指揮中心捨龐大的基層醫療體系不用，卻要民眾自費篩，篩了之後再到量能有限的大醫院去做PCR，導致篩檢誤差，醫院也承受不了，徒讓民眾排在醫院外增加感染機會，卻不讓診所守住第一關。

指揮官陳時中日前早已自行預告，台灣總確診人數會破350萬。快速增加的數字先前都可以預料，現有的疫調、匡列、隔離及行政防疫措施早就該隨之應變，如今確診人數都已近兩萬人，卻仍慢如牛步，更以時機未到，寧願擱置雙北巿長提出的以篩代隔、居家照顧轉型等建議。

無論從防疫準備、策略和PCR對象看來，中央流行疫情指揮中心暴露了過於自信，反應遲頓，且落後疫情變化。持續下去，除了民眾受苦，民怨暴增，台灣還會因防疫不專業而迎來更多的疫情，產業、經濟的問題也將一一浮現。

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