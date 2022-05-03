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國名「中華民國台灣」風波 謝志偉嗆藍：該「解瘋」了
外交部常務次長俞大㵢昨赴立院備詢時表示，「中華民國台灣」是主權獨立國家，國民黨團質疑，代表外交部的官員竟擅改國名，並嗆「你是肖仔喔？」外交部發言人歐江安今天回應，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑，對於立委三番兩次的人身攻擊，要表達不以為然。
駐德代表謝志偉則在臉書表示，昨立院場景令人看了難過到不行，看到「台灣」就抓狂的人，都幾十年了，也該「解瘋」了吧。
謝志偉指出，一位台灣外交界前輩，為了「中華民國台灣」6個字，竟然被一個幾近抓狂的人在國會殿堂羞辱，被指著罵「你是肖仔？」謝說，他們在國外做外交，被中國打壓，不准使用「Taiwan／台灣」，結果有人在國內用「中華民國台灣」，也要被中國XX黨的人駡到臭頭，可他們一碰到中共，「中華民國」就自動不見，到底誰才是「肖仔」？
謝志偉表示，台灣是招誰惹誰，出國被老共打壓，在家被國民黨嫌棄，看到台灣就抓狂的人，也都幾十年了，該「解瘋」了吧。
歐江安在今天外交部記者會上，也針對該議題表示，謝志偉的臉書發文屬個人意見，外交部予以尊重。歐江安指出，「中華民國台灣」是主權獨立的國家，重申蔡英文總統所提出的「四個堅持」，並期盼立法委員問政能回歸到理性，給予國家文官應有的尊重。
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