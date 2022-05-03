福又達申請案羅生門 黃子哲：遇高端就快速過關

食藥署日前核准「福又達」進口韓國家用唾液快篩，僅2周就獲准，其創辦人為高端疫苗總經理陳燦堅，引發熱議。國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，指揮官陳時中在4月22日記者會也曾明確表示「沒有收到唾液快篩試劑申請」，質疑民進黨遇「高端」就「快速過關」。

黃子哲指出，衛福部次長薛瑞元4月27日才說「沒有廠商申請」，2天後食藥署卻證實4月15日早有「福又達」公司申請「福吉美」唾液快篩試劑，並於4月29日被核准，引發外界質疑薛瑞元是公然說謊，陳時中連忙幫腔說「只是沒有掌控進度」。

黃子哲說，但早在4月22日指揮中心記者會上，就有記者問到，民眾在社群媒體上要團購日本家用唾液快篩試劑是否違法？當時陳時中同樣明確表示「沒有收到唾液快篩試劑申請」，那陳時中豈不是說謊得更早？還是連身為指揮官也搞不清楚狀況？

黃子哲說，外界關切開放家用型唾液快篩試劑的使用，已有一段時間，尤其Omicron疫情的衝擊，更讓此議題被重視，要說如此重要防疫器材的申請進度，成為薛瑞元口中是「很小的業務」，或連陳時中都毫不知情，實在讓人難以相信。

他質疑，業管單位雖是食藥署，但署長吳秀梅可是指揮中心下研發組的副組長，難道開會時都不需要報告讓指揮官知道？還是根本就是上下交相賊，一起隱瞞並說謊，只為護航「福又達」快速安全過關？

黃子哲說，福又達創辦人陳燦堅就是高端副董事長兼總經理，過去民進黨政府被質疑護航甚至圖利高端疫苗的爭議就不斷，如今其唾液快篩試劑也短短二周便給核准申請，其他廠商根本連車尾燈都看不到，外加部、次長在申請過程中三緘其口，甚至有公然說謊之虞，整個過程簡直疑雲重重，簡直比九天玄女還玄。

黃子哲也批評，凡遇高端就快速過關，凡有高端便有爭端，他呼籲相關單位該介入好好查辦，無論是「沒掌握」、「說謊」、「護航」、「圖利」等，都要負起相關的政治、行政、以及司法上等責任，必須給人民一個清楚的交代。