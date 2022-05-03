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挺18歲公民權修憲複決過關 民眾黨「全台大眾走」催票

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨今舉行「十八青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動，力挺18歲公民權。圖／民眾黨提供
民眾黨今舉行「十八青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動，力挺18歲公民權。圖／民眾黨提供

「18歲公民權」修憲案將於今年11月26日綁地方大選進行公民複決，民眾黨今舉行「十八青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動，從立法院步行1.8公里至中選會挺18歲公民權，民眾黨並預告，將於6月立法院休會後展開「全台大眾走」，在各地倡議、力促修憲複決過關。

民眾黨立委邱臣遠指出，18歲公民權修憲案在藍綠惡鬥超過18年下，終於走到最後一哩路，民眾黨會將種子散播在全國各地，「全台大眾走」號召地方黨部、各級民代一同倡議，把18歲公民權還給年輕人。

立委蔡壁如表示，修憲複決需要965萬票同意票的高門檻，將延續2020年選戰「全台大眾走」、2021年「公投全台走一回」等行動，再度啟動「全台大眾走」倡議修憲；立委張其祿說，公民權年齡下修是民主國家常態，民眾黨將一同努力完成未盡之功，這也是民眾黨建黨初衷。

立委賴香伶說，藍、綠過去將修憲視為洪水猛獸，完全不敢碰，因為有民眾黨才完成修憲，她感到光榮、責任重大。立委高虹安表示，因為修憲複決很困難，更要站出來讓全國民眾知道，必須趕上國際潮流，還權於民，政府也應落實對年輕人的照顧，不要讓年輕人買不起房子、生不起孩子。

民眾黨今舉行「十八青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動，從立法院步行1.8公里至中選會，挺18歲公民權。圖／民眾黨提供
民眾黨今舉行「十八青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動，從立法院步行1.8公里至中選會，挺18歲公民權。圖／民眾黨提供

修憲 民眾黨 台大

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