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立院三讀陸海空軍勳賞條例修訂 鎮懾內亂再非軍人功蹟

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院會上午三讀通過「陸海空軍勳賞條例第5條、第7條、第11條、第20條條文修正草案」。圖／取自立法院直播
立法院會上午三讀通過「陸海空軍勳賞條例第5條、第7條、第11條、第20條條文修正草案」。圖／取自立法院直播

立法院會上午三讀通過「陸海空軍勳賞條例第5條、第7條、第11條、第20條條文修正草案」，刪除「鎮懾內亂」可獲頒雲麾勳章或雲麾勳章的條文，改以「保衛國家」取代；而若受勳人身故，增訂可由兄弟姊妹作為代領人。

而考量陸、海、空軍軍人於承平時期對國家有重大貢獻者，無法獲頒寶鼎勳章的規定過於窠臼，寶鼎勳章頒授條件增列「執行任務對國家有重大貢獻」，以達激勵目的。

民進黨立委蔡適應在此案說明中指出，國家欲頒發陸、海、空軍軍人寶鼎勳章的條件需其立有戰功，於承平時期觀點觀之，此標準過於窠臼，因此增列「執行任務對國家有重大貢獻」，以達激勵目的；而陸、海、空軍軍人獲頒雲麾勳章的功績不應僅有「鎮懾內亂」，因此刪除相關文字並以「保衛國家」取代。

民進黨立委羅致政等人也提案指出，考量國軍兵力結構仍以維持青壯為主，因而受勳人身故時，多為年輕、無配偶與子嗣，或子嗣多為幼兒的情形，為配合頒給勳章實務運作的需要，除直系親屬外，增訂兄弟姊妹為代領人，可推派一人代領，並修正勳賞核定及頒給等程序。

立法院會上午三讀相關修正案，現行條文第5、7條規定，寶鼎勳章、雲麾勳章分為九等，凡陸、海、空軍軍人，捍禦外侮，或鎮懾內亂，著有戰功者，依左列規定，分別頒給之；三讀條文加入頒授條件增列「執行任務對國家有重大貢獻」可獲頒，同時刪除「鎮懾內亂」字樣。另修訂士官可領取雲麾勳章。

三讀條文第20條則增列，補頒勳章，得由其配偶、直系親屬「或兄弟姊妹」推派一人代領。

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