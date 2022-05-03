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立法院三讀「妨害兵役治罪條例修正案」 刪除國民兵制

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院會上午三讀通過「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，新法內容刪除所有與「國民兵」有關徵集與妨害此一兵役的相關罰則，「國民兵」制正式走入歷史。圖/取自國會頻道
立法院會上午三讀通過「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，新法內容刪除所有與「國民兵」有關徵集與妨害此一兵役的相關罰則，「國民兵」制正式走入歷史。圖/取自國會頻道

立法院會上午三讀通過「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，新法內容刪除所有與「國民兵」有關徵集與妨害此一兵役的相關罰則，「國民兵」制正式走入歷史。

兵役法為因應國軍政策改變，於89年2月2日刪除國民兵的相關規定，而後國防、內政部於93年10月20日頒布的「兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法」第6條明定「國民兵應依其原有身分列管，不再辦理徵集訓練。」所以實務上國軍已不再召集國民兵從事輔助軍事勤務，因此沒有妨害其召集的可能性，新法提案刪除「妨害兵役治罪條例」中有關國民兵有關的法條與罰則。

上午三讀刪除的法條包括第一條內「國民兵之召集」、第6條「國民兵為避免應召集輔助軍事勤務犯第一項之罪者，處三年以下有期徒刑」、第10條「國民兵犯前項第三款之罪者，處六月以下有期徒刑、拘役或科新台幣三萬元以下罰金」、第13條「於國民兵召集者，處三年以下有期徒刑」等妨害兵役有關國民兵制的樣態。

兵役 國軍 立法院

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