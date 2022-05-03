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展開新生活！羅智強宣布明遷桃園戶籍
國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，昨宣布已購買龜山老公寓，喊話要繼續耕耘桃園，今天他再宣布明天就會遷戶籍到桃園市，準備展開新生活。
據了解，羅智強明天就會在龜山的戶政事務所申請遷戶口。而根據「地方制度法」第79條第1項第6款規定，若「戶籍遷出各該行政區域4個月以上」須解除職務規定，換句話說，羅智強若真將戶籍遷出台北市，且4個月內未再遷回台北市，台北市議員職務就會被解除。
羅智強昨以「桃園買到家了」為題在臉書發文，表示自己決定買位在龜山區的42年老公寓，現已完成簽約，也付了第一期簽約金，由於這間頂樓老公寓有漏水問題，要先把漏水問題解決，所以暫時還沒有辦法入住，雖有上述問題，但能在桃園買一個家還是相當開心，他說將「繼續耕耘桃園，邁向桃園市長之路」。
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