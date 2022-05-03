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朱立倫6月1日訪美 黃介正：演講主題有3重點

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨國際部主任黃介正今上午接受「POP撞新聞」廣播專訪。圖／POP Radio提供
國民黨國際部主任黃介正今上午接受「POP撞新聞」廣播專訪。圖／POP Radio提供

國民黨主席朱立倫6月1日訪美，國民黨國際部主任黃介正今天在「POP撞新聞」廣播受訪表示，此行會與美國國安團隊見面，主題演講除了分享朱立倫對國際局勢看法、台海未來5到10年分析、以及未來如何和美方加強聯繫等重點。

黃介正表示，朱立倫為期12天的訪美行，將從洛杉磯進、舊金山回模式，途經華盛頓、紐約，並將訪問主戰場放在華府，其他3城市除了會安排和海外黨部及僑界見面，時間較寬裕的城市則安排拜會行程或座談會交流。

黃介正表示，朱此行拜會將遍及美國國安會、國務院及國防部等，相關討論議題都在準備中，台美關係是多面向的，涉及事務也多，包括經貿、衛生問題等，美方也想瞭解，他們如何看待未來五到十年的台海及印太地區戰略形勢，為何國民黨是更有能力和責任維繫台海和平的政黨。

主持人黃暐瀚問及此次演講主題，黃介正說，這次訪問聽從方建議，由美國2到3智庫聯合舉辦，一是分享對國際及台海局勢看法，再談台美關係，未來國民黨如何和美方加強聯繫，三是維持台海和平與穩定，主題會偏重在，如何增強台灣自我防衛能力。

黃介正說，美方最關切的包括兵役役期、後備動員訓練時間、課程內容，國防預算及未來軍售方向等，國民黨此行沒有見商人，都是就政策和實際上雙方運作關切問題討論。美方也很有興趣想瞭解，國民黨怎麼看中國大陸未來5年甚至長期發展。

朱訪美隨行成員除了黃介正，另包括副主席夏立言、海外部主任陳以信，以及文傳會副主委林家興等幕僚。

國民黨 台海 朱立倫

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