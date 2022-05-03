【專家之眼】蔡政府防疫打假球？

之前，阿中部長的防疫表現可圈可點，有目共睹，一直到今年4月中，台灣的疫情都一直處於可控狀態。然而，轉變的時間點似乎就在四月中，也就是美國政要訪台之後，陳部長的防疫表現如同潰堤，如今，一天已經1萬餘例新增確診，這就讓人不得不懷疑，陳部長是否是在打假球？因為陳部長前後判若兩人，原先身上飽滿的正氣現在消失的無影無蹤。

何謂打假球？就是故意輸球。在球場上，打假球，損失的只是賭徒的錢，而在防疫政策上，如果真的打假球，其所造成的傷害，不只是國庫幾百億、數千億的損失、染疫者生命健康財產的損失、受害者家屬及其親友的悲痛以及第一線醫護的沉重壓力，可以說，這是一筆不見血的血債。誰能償還？作為防疫指揮中心，難道一點責任都不用負嗎？

對於會有多少台灣人染疫這個問題？阿中部長不思控制疫情，竟能預測會有460萬人，聽到這樣的說法，讓人不寒而慄。陳部長估算的這個數字是怎麼來的？有何依據？類似的數字，不管是4月21日說的460萬（約台灣人口的20％）或是24日的350萬（約15％），都讓我想起發生於中國的鎮反運動，毛澤東所發明的一種按人口比例殺人的做法。

鎮反運動發生於1950年代初，被殺的對象是國民黨主政中國下的黨政軍人員以及「階級敵人」。那麼，這些人有多少呢？毛澤東認為人數應該是人口的千分之一。根據這一「最高指示」，共有87萬餘中國人（無罪而）被判死刑，占當時人口的千分之一點七五。

原來，殺人也可以按比例。那麼，染疫是不是也可以按比例？聽起來確實不可思議，但事實確實是如此，陳部長給了我們15-20％的數字，而不是想辦法控制疫情、維持以往優異的防疫表現。

一般倡導「與病毒共存」的專家學者以及官員的說法就是，新冠不過就像「流感」，沒什麼好可怕的。正是因為這樣的誤導，才導致人們輕忽才染疫的。那麼，新冠真的可被視為流感嗎？

近來的國內外研究都指出，無論輕症重症，甚至無症狀的新冠患者，都可能留下長期後遺症，也就是所謂的「長新冠」。「長新冠」有三大症狀：疲乏、肌肉疼痛、健忘和注意力問題（俗稱「腦霧」）。另外常見的症狀包括焦慮、失眠、無力、沒食慾、反應遲鈍、呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽、持續的味覺或嗅覺喪失等。

很特別的是，新冠病毒還可能「集中攻擊」男性生殖器，而造成生殖功能的嚴重受損。醫學期刊《柳葉刀臨床醫學》就指出，確診男性中有5%會出現睪丸或陰莖萎縮，還有15％的男性有性功能障礙，看到這樣的數字，能視之為流感嗎？

在防疫初期，陳部長苦心經營的超前部署，舉凡嚴格的邊境管制、入境一律在防疫旅館檢疫14天、簡訊實聯制、嚴格的疫調、嚴格的口罩令、維持社交距離、嚴厲的處分，而那個時候，儘管疫苗接種率低之又低，但是感染人數總共只有1200人（從2020年1月22日第1人感染至2021年5月10日），那時候，大家每天的期盼就是看到「嘉玲」。

第一次轉折點就在去年五月，疫情再起之後，疫苗接種在政府宣導、並祭出沒打滿2劑疫苗就不能怎樣怎樣之後（現在已提高到打滿3劑），如今，接種率達到84.82%。然而，似乎接種率越高，中鏢率越高，聽起來很不可思議。非洲的剛果民主共和國，人口有9200萬，至今，確診總數才8.7萬人，完整接種更只佔其人口的0.6％。

不明白，以前行之有效的防疫措施，為何一一廢除？如今也已經聽不到陳部長講「超前部署」了，反而是「鄭伯克段於鄢」的防疫措施。套一句蔡總統的名言：「勞工是民進黨心裡最軟的一塊肉」。現在都已經13萬台灣人染疫了，難道他們就不是蔡總統「心頭最軟的肉」嗎？難道真的要讓疫情繼續延燒？