新竹縣3日停課學校名單更新 部分鄉鎮校園維持禁止開放

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣5月3日暫停實體課程學校名單。圖／縣府提供
新竹縣5月3日暫停實體課程學校名單。圖／縣府提供

新竹縣持續新增及更新暫停實體授課學校，晚間再傳關西鎮南和國小全校明天停課、尖石鄉嘉興國小、義興分校各有1人陽性，全校停課1天，梅花國小停課7天；竹北市、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉各校校園對外封閉，戶外教育、畢業旅行等活動持續延期。

新竹縣教育局說明，新增及更新停課學校為竹北市六家高中、中正國小、光明國小及天韻幼兒園。芎林鄉台大幼兒園、關西鎮立人幼兒園、竹東鎮二重國小、新豐鄉山崎國小、新埔鎮新埔國小、尖石鄉新樂國小、湖口鄉新湖國小、五峰鄉五峰國中；補習班部分則有新埔鎮邱傅補習班。

因晚間再有疫情變化，再新增停課學校為竹北市哈柏露塔幼兒園、湯貝爾補習班，湖口鄉華興國小、蓉慧補習班，新湖國小則因採檢結果出爐，更新暫停實體授課時間；關西鎮南和國小因密切接觸者班級達全校3分之1以上，全校暫停實體授課；尖石鄉嘉興國小、嘉興國小義興分校則各因有1人快篩陽性，5月3日暫停實體授課1天；梅花國小則因接觸者班級達3分之1以上，全校暫停實體授課並延長至5月6日。

因疫情持續嚴峻，目前新竹縣校園禁止對外開放鄉鎮為竹北市、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉，戶外教育、畢業旅行等活動延期辦理，並持續落實午餐使用防疫隔板，課程實施均應符合各項防疫規定。

新竹縣5月3日暫停實體課程學校名單。圖／縣府提供
新竹縣5月3日暫停實體課程學校名單。圖／縣府提供

停課 幼兒園 補習

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