聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中說假消息 網友聲援高嘉瑜證明快篩劑30元

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立委高嘉瑜。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
立委高嘉瑜。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

民進黨立委高嘉瑜日前在臉書發文指出，德國不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，且快篩劑一劑 30 元新台幣，盼放寬國際認證、便宜可靠的唾液快篩試劑進口。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻稱是「假訊息」，並指德國沒有要求民眾一定要天天快篩才能出門，且快篩試劑價格也不是新台幣30元。

高嘉瑜今天指出，她當時是發文寫德國人「幾乎」天天快篩，並沒有寫「需要」或「要求」快篩才能出門，因這些語意都是有強制力，只是要形容快篩已成為德國人的日常，在德國的台人也在網路上發文，證明30元左右的唾液快篩劑仍買得到，她的初衷只是希望政府盡速進口唾液快篩劑。

她舉例，Youtuber「台灣家庭在德國」實地到德國藥妝店，拍出快篩劑一組僅要32元，也有旅歐台人在臉書指出，外面藥局賣快篩試劑的單價確實是1點多歐元，也有商家廣告快篩試劑「每份0.79歐元起」，價格差異取決於品牌及購買的數量和管道。

台中市議員羅廷瑋也在臉書分享「台灣家庭在德國」影片表示，聲援高嘉瑜，德國物價與人民所得比都比台灣高，相信大家都知道，但是為什麼比台灣快篩還要便宜？他沒有要否決防疫英雄的功績，但是真的沒有必要掩蓋事實，哪怕德國快篩劑是50到70元，也比台灣便宜，更何況台灣真的是排隊都不一定買得到。

Youtuber「台灣家庭在德國」實地到德國藥妝店，拍出快篩劑一組僅要32元。圖／取自「台灣家庭在德國」頻道
Youtuber「台灣家庭在德國」實地到德國藥妝店，拍出快篩劑一組僅要32元。圖／取自「台灣家庭在德國」頻道

快篩 德國 高嘉瑜

延伸閱讀

侯友宜喊話中央到第一線了解服務量能 陳時中回應了

高嘉瑜質疑寵物用藥遭5千篇憤怒留言灌爆 防檢局說話了

民進黨中和超級星期天 溫柔堅定新中二、港湖女神站台對決

台灣何時回歸正常生活？ 陳時中揭「兩大關鍵」是免疫的一環

相關新聞

陳時中說假消息 網友聲援高嘉瑜證明快篩劑30元

民進黨立委高嘉瑜日前在臉書發文指出，德國不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，且快篩劑一劑 30 元新台幣，盼放寬國際認證、便...

保護老人與小孩 專家：青壯年別再搶快篩

本土確診數逐日攀升，一周內老年人中重症人數增加131人，病毒攻破安養、長照機構，出現群聚感染，嚴重衝擊醫療量能；專家建議檢測量能儘速移轉至高風險的老年族群，讓年長者及早診斷、投藥，才能及早治療以避免死亡，保護老年人，也守住醫療防線。

【即時短評】「哪一國」國史館長的個人意見？

今年為「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年，國史館與民間智庫合辦研討會，期盼有助於國人了解兩和約對台、澎主權歸屬的意...

談「台灣地位未定」 謝長廷：陳儀深的話值得國人重視

駐日代表謝長廷今表示，國史館館長陳儀深前些日子講到依舊金山條約台灣地位未定的事，遭到特定政黨人士抨擊，今天在立法院列席時...

立法院防疫新措施 設「洽公桌」避免接觸

疫情延燒，立法院也傳出多起確診案例，立法院今天展開新防疫措施，在院長室、主計處等單位外擺上「洽公桌」，公文直接放在桌上，...

諷類火車世界首發 鄭麗文：類事故讓人民很累笑中帶淚

國民黨立委鄭麗文今天在臉書表示，交通部長王國材這次五一連假推出的「類火車」發生了「類事故」，請問「類交通部」出的「類點子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。