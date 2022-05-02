陳時中說假消息 網友聲援高嘉瑜證明快篩劑30元

民進黨立委高嘉瑜日前在臉書發文指出，德國不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，且快篩劑一劑 30 元新台幣，盼放寬國際認證、便宜可靠的唾液快篩試劑進口。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻稱是「假訊息」，並指德國沒有要求民眾一定要天天快篩才能出門，且快篩試劑價格也不是新台幣30元。

高嘉瑜今天指出，她當時是發文寫德國人「幾乎」天天快篩，並沒有寫「需要」或「要求」快篩才能出門，因這些語意都是有強制力，只是要形容快篩已成為德國人的日常，在德國的台人也在網路上發文，證明30元左右的唾液快篩劑仍買得到，她的初衷只是希望政府盡速進口唾液快篩劑。

她舉例，Youtuber「台灣家庭在德國」實地到德國藥妝店，拍出快篩劑一組僅要32元，也有旅歐台人在臉書指出，外面藥局賣快篩試劑的單價確實是1點多歐元，也有商家廣告快篩試劑「每份0.79歐元起」，價格差異取決於品牌及購買的數量和管道。