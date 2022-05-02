諷類火車世界首發 鄭麗文：類事故讓人民很累笑中帶淚

國民黨立委鄭麗文今天在臉書表示，交通部長王國材這次五一連假推出的「類火車」發生了「類事故」，請問「類交通部」出的「類點子」，不用負責嗎？現在不趕緊解決，難道又要拖到民怨沸騰才要火速道歉嗎？那麼到時王國材會不會上演下去半隻腳的「類下台」？

中央流行疫情指揮中心前不久才想要在基隆進行「類普篩」，市長林右昌覺得不妥，改稱「全民防疫愛心篩檢」；但台鐵工會不滿政府的公司化改革方案，發動五一勞動節集體休假不加班，結果不長王國材還老神在在推「類火車」要大家不要擔心。甚至在五一休假之後，部長還自認為自己的應變措施還算「過關」？果然是「類交通部」想出來的「類點子」。

鄭麗文說，類火車上路沒多久馬上發生「類事故」。花蓮壽豐鄉一部類火車疑似不熟路況，在行進時撞上了限高桿導致車頭頂部毀損，後續新聞中報導：「 公路總局 花蓮監理站長李東林證實，該班車是花蓮到台東的第一班類火車，清晨6點發車，當時車內有三名乘客，由於車輛研判還可以使用，因此當下先把乘客載往目的地後，就要求花蓮遊覽車公司，該車不能繼續當作類火車使用。」

鄭麗文質疑，請問類交通部的類點子，不用負責嗎？又以為改名就不用負責。類火車的事故為什麼是由公路總局說明？為什麼要又要請遊覽車公司來處理？

鄭麗文指出，當時台鐵工會早在4月就已經預告將會集體休假，為什麼交通部提前研擬出的配套就是類火車？更別提，不只五一集體休假，未來端午、中秋還有國慶都可能會有集體休假的事情發生，若按照交通部這樣的應變措施，請問蔡政府，不針對問題尋求解決，卻只圖用短期策略度過危機，這又是什麼治國方法？類治國？

鄭麗文說，真正的火車和真正的高鐵，他們的差別在於使用的軌道和其他自小客車不同，「不會」共用軌道，但現在類火車和其他自小客車共用軌道，難道不是增加機會塞車、加重誤點嗎？改用拉遊覽車在火車站停靠，完全不同的交通工具，真的也可以叫「類火車」嗎？這是可開在鐵道上的遊覽車嗎？果然世界怎麼跟得上台灣，「全世界首發，不受軌道限制的四輪火車，就在台灣」。

鄭麗文諷刺，鐵道迷是不是要改在斑馬線紅綠燈下拍類火車？鐵道迷搭類火車有沒有類便當可以吃？類火車上面有沒有列車長？「用遊覽車當類火車，騰雲號看到孫子長這樣，會哭出來吧」。