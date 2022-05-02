接見「生醫奧斯卡」獲獎團隊 蔡英文與王金平同台

蔡英文總統今天接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」，肯定獲獎團隊融合物聯網、人工智慧等科技，增進精準醫療的發展及應用，為患者提供更完善的醫療品質和服務，並強調，政府會與大家共同努力，為台灣的生技醫療產業，打造國際級的競爭力。

獲獎團隊代表一行由生技醫療科技政策研究中心董事長王金平、總召集人陳維昭率領，衛生福利部次長石崇良陪同，總統府國策顧問程文俊、副秘書長李俊俋也在座。

蔡總統表示，「國家生技醫療品質獎」是生技醫療界的奧斯卡，「SNQ國家品質標章」則是高品質生技醫療產品的象徵。她非常感謝生策中心過去24年來，持續努力舉辦選拔，促進台灣生技產業的發展。

蔡總統說，今天來到總統府的是在醫療服務項目獲獎的醫院團隊。她除了表達恭喜，也要特別感謝大家在防疫工作上的辛苦付出，一起守護全體國人的健康。

蔡總統認為，看到大家在進行防疫工作的同時，也積極發展各種更為精進的醫療照護服務，證明台灣的生技醫療研發能量，真的非常豐沛。

蔡總統指出，這次獲獎的名單中，有許多醫療院所融合了物聯網、人工智慧等科技，大幅增進了精準醫療的發展及應用，也為患者提供了更完善的醫療品質和服務。尤其，臺灣具有資通訊產業的優勢，以及生醫領域的強項互相結合，這就是台灣在精準醫療領域，能夠具有世界級競爭力的重要基礎。