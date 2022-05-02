快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接見「生醫奧斯卡」獲獎團隊 蔡英文與王金平同台

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」，肯定獲獎團隊融合物聯網、人工智慧等科技，增進精準醫療的發展及應用，為患者提供更完善的醫療品質和服務，並強調，政府會與大家共同努力，為台灣的生技醫療產業，打造國際級的競爭力。

獲獎團隊代表一行由生技醫療科技政策研究中心董事長王金平、總召集人陳維昭率領，衛生福利部次長石崇良陪同，總統府國策顧問程文俊、副秘書長李俊俋也在座。

蔡總統表示，「國家生技醫療品質獎」是生技醫療界的奧斯卡，「SNQ國家品質標章」則是高品質生技醫療產品的象徵。她非常感謝生策中心過去24年來，持續努力舉辦選拔，促進台灣生技產業的發展。

蔡總統說，今天來到總統府的是在醫療服務項目獲獎的醫院團隊。她除了表達恭喜，也要特別感謝大家在防疫工作上的辛苦付出，一起守護全體國人的健康。

蔡總統認為，看到大家在進行防疫工作的同時，也積極發展各種更為精進的醫療照護服務，證明台灣的生技醫療研發能量，真的非常豐沛。

蔡總統指出，這次獲獎的名單中，有許多醫療院所融合了物聯網、人工智慧等科技，大幅增進了精準醫療的發展及應用，也為患者提供了更完善的醫療品質和服務。尤其，臺灣具有資通訊產業的優勢，以及生醫領域的強項互相結合，這就是台灣在精準醫療領域，能夠具有世界級競爭力的重要基礎。

蔡總統舉例，疫情期間，各種新的醫療科技在防疫工作中發揮了重要的功能。目前，因應疫情進入新的階段，我們也透過輕重症分流的方式，來確保醫療量能的充足。前幾天，針對輕症和無症狀患者的居家照護，指揮中心也說明了「視訊診療」的掛號會診流程。居家照護的民眾，可以透過線上視訊方式會診，經醫師判斷，如果需要到院診察，醫院可再做安排，有了醫師的處方箋，也可以透過藥師送藥到宅服務，取得藥物。這就是透過醫療科技來落實防疫工作，非常好的例子。

蔡英文總統今天接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」。圖／總統府提供

生技 患者

延伸閱讀

影／綠議員販毒遭求處無期徒刑 藍黨團要求蔡英文道歉

綠議員販毒被求處無期徒刑 國民黨團要求蔡英文道歉

執政6年努力排除困難 蔡英文：5月4日成立口腔健康司

不滿父退休金遭刪減 南投男誣指蔡英文全台販毒遭訴

相關新聞

立法院防疫新措施 設「洽公桌」避免接觸

疫情延燒，立法院也傳出多起確診案例，立法院今天展開新防疫措施，在院長室、主計處等單位外擺上「洽公桌」，公文直接放在桌上，...

諷類火車世界首發 鄭麗文：類事故讓人民很累笑中帶淚

國民黨立委鄭麗文今天在臉書表示，交通部長王國材這次五一連假推出的「類火車」發生了「類事故」，請問「類交通部」出的「類點子...

立委籲建立動物用藥輸入完整制度 陳吉仲同意

時代力量立委邱顯智今天質詢要求比照英、日等國建置完整動物用藥申請制度，不要專案、個案處理。農委會主委陳吉仲同意，允諾朝此...

不自省的官員與買不到的快篩

繼前年排隊買口罩，去年排隊等疫苗，今年全民對抗疫情的共同活動是排隊買快篩。 急著要買快篩來確認身體狀況的國人，首先要先看身分證是單號還是雙號才有買快篩資格，到了藥房又得跟在長長的人龍之後，能否買到還是未知數，更令人火大的是，政府官員與綠營民代還要講風涼話，不是怪病毒，就是洗腦你國內的快篩沒有比國外貴，能有百元快篩可以買，要感謝政府的德政。

當急診被篩檢者擠爆…6月嬰之死暴露防疫策略漏洞

4月底新北發生6月大男嬰因發高燒就醫，因為醫院就醫程序不幸死亡的憾事，再加上之前2歲童確診死亡與基隆婦人確診在家病逝，本土疫情這波大海嘯不斷拍打著醫療體系，死亡事件頻傳，代表著醫療堤防出現裂縫，確保醫療體系能屹立不搖，是防疫能否成功的重點，中央應盡速採取措施確保區域及醫療中心級醫院能正常運作，讓基層診所與地區醫院扛起第一線防疫工作，醫療體系一旦被拖垮，恐使疫情進展更為嚴峻。...

接見「生醫奧斯卡」獲獎團隊 蔡英文與王金平同台

蔡英文總統今天接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」，肯定獲獎團隊融合物聯網、人工智慧等科技，增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。