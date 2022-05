外交部報告稱「中華民國台灣」藍委曾銘宗爆氣

立法院司法及法制委員會今天就「中日和約生效70周年紀念與台灣地位之定論」邀請國史館、外交部及陸委會等進行報告。外交部次長俞大㵢在報告中指出,「中華民國台灣是主權獨立國家,無庸置疑」,並重申蔡英文總統去年國慶時強調的「四個堅持」。

不過外交部報告仍引來國民黨立委曾銘宗不滿,當場質問俞,「你是中華民國次長還是中華民國台灣?」曾也問,這是外交部正式官方文書,到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣?無庸置疑?並多次砲轟「莫名其妙」、「你是肖仔喔」、「把我們當肖仔?」

報告指出,「中日和約」中文全名為「中華民國與日本國間和平條約(又稱台北和約)」,英文為 「Treaty of Peace between the Republic of China and Japan」。是由中華民國時任外交部長葉公超與日本國代表河田烈於民國41年(1952)4月28日分別代表兩國政府在台北賓館簽訂,同年8月5日在台北賓館換文生效。

報告指出,「中日和約」主要目的在於正式終止雙方戰爭狀態及確認戰後雙方關係(如處理領土、 戰爭賠償、財產、人民等問題)。全文共14條,其主要內容為宣示終止中華民國與日本國之戰爭狀態。並依據「舊金山和約」,日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利。

報告指出,中華民國台灣是主權獨立國家,無庸置疑。「中日和約」於民國41年(1952)4月28日簽署迄今 屆滿70周年,近日引起各界廣泛討論,我政府本於自由民主憲政體制,尊重社會多元意見及立場。

報告指出,有關台灣主權地位,蔡總統於去年國慶演說已明確闡釋。蔡總統指出,「從1949年中華民國立足 台灣以來,已經經歷72年。這72年來,我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元,一步一腳印,成就了今天中華民國台灣嶄新的樣貌。」

報告也提到,蔡總統於國慶演說中並與全體國民約定,永遠要「堅持自由民主的憲政體制,堅持中華民國與 中華人民共和國互不隸屬,堅持主權不容侵犯併吞,堅持中華民國台灣的前途,必須要遵循全體台灣人民的 意志 」。也就是說,「中華民國台灣是主權獨立國家,無庸置疑」、「中華民國的主權一直存在」、「主權當然是2300萬人民的」。

報告指出,我國在14個友邦設有大使館,全球共有70多國設有110個駐外館處,並與各國在經濟、文化、教育、科技等領域享有實質 合作。此外,台灣國際戰略地位重要,在全球供應 鏈補給、抵抗威權政體擴張等,均扮演不可或缺的角色。外交部向來遵行台灣人民透過民主選舉的政治付託,未來將續以捍衛國家主權、維護人民尊嚴、 爭取最大國家利益、提升我國國際地位恪盡外交部職責。