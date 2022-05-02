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外交部報告稱「中華民國台灣」藍委曾銘宗爆氣

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗（圖）。報系資料照／記者曾學仁攝影
國民黨立委曾銘宗（圖）。報系資料照／記者曾學仁攝影

立法院司法及法制委員會今天就「中日和約生效70周年紀念與台灣地位之定論」邀請國史館、外交部及陸委會等進行報告。外交部次長俞大㵢在報告中指出，「中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑」，並重申蔡英文總統去年國慶時強調的「四個堅持」。

不過外交部報告仍引來國民黨立委曾銘宗不滿，當場質問俞，「你是中華民國次長還是中華民國台灣？」曾也問，這是外交部正式官方文書，到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣？無庸置疑？並多次砲轟「莫名其妙」、「你是肖仔喔」、「把我們當肖仔？」

報告指出，「中日和約」中文全名為「中華民國與日本國間和平條約（又稱台北和約）」，英文為 「Treaty of Peace between the Republic of China and Japan」。是由中華民國時任外交部長葉公超與日本國代表河田烈於民國41年（1952）4月28日分別代表兩國政府在台北賓館簽訂，同年8月5日在台北賓館換文生效。

報告指出，「中日和約」主要目的在於正式終止雙方戰爭狀態及確認戰後雙方關係（如處理領土、 戰爭賠償、財產、人民等問題）。全文共14條，其主要內容為宣示終止中華民國與日本國之戰爭狀態。並依據「舊金山和約」，日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利。

報告指出，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑。「中日和約」於民國41年（1952）4月28日簽署迄今 屆滿70周年，近日引起各界廣泛討論，我政府本於自由民主憲政體制，尊重社會多元意見及立場。

報告指出，有關台灣主權地位，蔡總統於去年國慶演說已明確闡釋。蔡總統指出，「從1949年中華民國立足 台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣嶄新的樣貌。」

報告也提到，蔡總統於國慶演說中並與全體國民約定，永遠要「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與 中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的 意志 」。也就是說，「中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑」、「中華民國的主權一直存在」、「主權當然是2300萬人民的」。

報告指出，我國在14個友邦設有大使館，全球共有70多國設有110個駐外館處，並與各國在經濟、文化、教育、科技等領域享有實質 合作。此外，台灣國際戰略地位重要，在全球供應 鏈補給、抵抗威權政體擴張等，均扮演不可或缺的角色。外交部向來遵行台灣人民透過民主選舉的政治付託，未來將續以捍衛國家主權、維護人民尊嚴、 爭取最大國家利益、提升我國國際地位恪盡外交部職責。

外交部 日本

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