PO同黨議員長腿辣照吸千人按讚 詹江村：男生怎麼選？

國民黨桃園市議員詹江村日前在臉書貼出民眾黨市議員參選人曾姸潔的火辣照片，留言「這是要叫跟她同選區的人怎麼選啦！」昨天他又貼出同黨市議員朱珍瑤過去為雜誌拍攝的照片，說這要「男生怎麼選？呼籲中選會修法，保障最低男性候選人數」，不到半天吸引近千人按讚回應。

代表民眾黨參選桃園市議員第8選區平鎮區的曾姸潔，過去曾應電子雜誌邀請拍攝清涼美腿照，詹江村日前在臉書PO出該照引發熱議。

詹江村昨晚表示，事後朱珍瑤不甘示弱得告訴他「自己也上過這家雜誌」，為了證明，還把照片傳給他看，讓他看完直呼「呼籲中選會修法，保障最低男性候選人數，為了二性平權。」

不少網友在底下留言，「村長要組團拍消防年曆了」、「女性都有保障名額，男生也要啊」、「女性民要開始挑選猛男議員」、「男女平等，贊成議會議員性別男女人數各半」、「以後都美女參政」。

曾姸潔則在底下留言回酸「泥坎坎（你看看）桃園市議會美女如雲，是不是不只我拍過這個電子雜誌？貼同黨美女議員不會被罵翻，上次我就被罵翻。」