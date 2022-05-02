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民眾黨成立防疫服務小組 協助民眾疫情諮詢

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（右二）、幹事長張其祿（左二）、立法委員蔡壁如（右一）和高虹安（左一）、民眾黨台南市議員參選人江明宗，上午在黨團舉行記者會，宣布成立「防疫服務小組」。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（右二）、幹事長張其祿（左二）、立法委員蔡壁如（右一）和高虹安（左一）、民眾黨台南市議員參選人江明宗，上午在黨團舉行記者會，宣布成立「防疫服務小組」。記者黃義書／攝影

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立法委員蔡壁如和高虹安、民眾黨台南市議員參選人江明宗，上午在黨團舉行記者會，宣布成立「防疫服務小組」。由蔡壁如委員負責「醫療諮詢」、邱臣遠委員負責 「產業紓困」、高虹安委員負責「科技防疫｣、賴香伶委員負責「勞工弱勢」、張其祿委員負責「校園防疫」，為民眾提供專業協助，做民眾最堅實的後盾。

立委邱臣遠表示，疫情指揮中心根本是「專業疫情數字播報中心」，要快篩沒快篩，諮詢電話又打不通，1922 與地方衛生局接線員人力也都不足，還有「三劑之亂」。而民眾黨團成立的「防疫服務小組」將協助各行各業與民眾緊急應變，協助社會生活與民生經濟逐步恢復正常秩序。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左三）、副總召賴香伶（右三）、幹事長張其祿（左二）、立法委員蔡壁如（右二）和高虹安（左一）、民眾黨台南市議員參選人江明宗（右一，上午在黨團舉行記者會，宣布成立「防疫服務小組」。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左三）、副總召賴香伶（右三）、幹事長張其祿（左二）、立法委員蔡壁如（右二）和高虹安（左一）、民眾黨台南市議員參選人江明宗（右一，上午在黨團舉行記者會，宣布成立「防疫服務小組」。記者黃義書／攝影

邱臣遠 民眾黨 疫情

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