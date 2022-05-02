民眾黨成立防疫服務小組 協助民眾疫情諮詢

繼前年排隊買口罩，去年排隊等疫苗，今年全民對抗疫情的共同活動是排隊買快篩。 急著要買快篩來確認身體狀況的國人，首先要先看身分證是單號還是雙號才有買快篩資格，到了藥房又得跟在長長的人龍之後，能否買到還是未知數，更令人火大的是，政府官員與綠營民代還要講風涼話，不是怪病毒，就是洗腦你國內的快篩沒有比國外貴，能有百元快篩可以買，要感謝政府的德政。

2022-05-02 14:30