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綠議員販毒被求處無期徒刑 國民黨團要求蔡英文道歉

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「類反毒！類反毒！類反毒！反到現任顏旭懋議員被求處無期徒刑！」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「類反毒！類反毒！類反毒！反到現任顏旭懋議員被求處無期徒刑！」記者會。圖／國民黨團提供

民進黨雲林縣議員顏旭懋涉毒品案，遭屏東地檢署起訴求處無期徒刑。國民黨立院黨團上午舉行「類反毒！類反毒！類反毒！反到現任顏旭懋議員被求處無期徒刑！」記者會，黨團總召曾銘宗要求民進黨主席蔡英文、雲林縣前縣長李進勇向全民道歉。顏是民進黨長期培養的反毒首腦，不是開除黨籍就沒事。

國民黨首席副書記長李德維表示，報載已經有596多公斤，可供給149萬人來吸食的毒品流入市面，民進黨反毒反到哪去？民進黨立委趙天麟曾在臉書說顏旭懋是他的老朋友，2014還陪顏掃街拜票，可見民進黨和毒品關係如此密切，「這8年他們的關係沒有更密切嗎？」

國民黨立委林思銘表示，民進黨議員顏旭懋曾經被太太指控家暴，沒想到顏的劣行不只如此，還是運毒集團的幕後金主，簡直無法無天。而且顏擔任議員期間還做賊喊抓賊的舉辦「類反毒的活動」，李進勇還感謝他的用心宣導反黑反毒反霸凌。

林思銘表示，蔡英文曾說，反毒是政府的第一要務，但前年民進黨團總召柯建銘兒子遭控販毒，雖獲不起訴處分，結果台北市黨部評委之子趙介佑又販毒被起訴，蔡英文當時公開道歉表示會加強排黑，現在顏旭懋又被起訴求處無期徒刑。

林思銘表示，民進黨內的販毒事件持續爆發，顯示蔡英文反毒破功，但蔡英文這次卻神隱，應該出來向台灣人民道歉，並做出自清行動，不應容忍此類事情再度發生。

國民黨團副書記長鄭正鈐表示，從2016年蔡英文一上台就強調，反毒是政府第一要務，還是警察特稿的題目，還說她在總統任內的一天，就不會放任毒品氾濫，2017年行政院更撥100億反毒經費。2019年蔡英文又說政府打擊毒品的決心不會變，不會容許任何挑戰。這3年雖然破獲毒品案件提高，但在民進黨內部卻成為政府反毒的重要破口。

鄭正鈐要求蔡總統正式對國人道歉，對台灣整個反毒的動作做更清楚的說明和宣示。社會對反毒是零容忍，但如果因為有黨證就可以參與其中，變成大金主和販毒首腦，非常令人髮指，「不要把反毒變成『類反毒』」，成為整個社會笑柄。

反毒 民進黨 蔡英文

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