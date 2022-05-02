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滿意華視執行標案？ 童振源：目前覺得還不錯

聯合報 / 記者張加／即時報導
僑委會委員長童振源。報系資料照片
僑委會委員長童振源。報系資料照片

華視僑委會千萬標案製作獨家新聞，約一小時的節目僅在片尾標註「僑委會廣告」短短幾秒，引發質疑；國民黨立委溫玉霞今在立院問僑委會委員長童振源，「華視做這個標案的表現，你滿意嗎？」童振源回說，「到目前我們覺得還不錯」。

立法院外交及國防委員會今邀請童振源報告業務概況，並備質詢；報告包括本年度僑務委員會首長出訪僑界的規畫、成果及展望，以及僑務委員會本年度政策宣導執行規畫及預期成效。

溫玉霞質詢，僑委會經費是所有部會裡最少，一個標案就用掉1200萬元，「這樣用錢不會手軟嗎？」

溫玉霞並提出兩個問題，僑委會花這麼大筆錢，讓華視搭商務艙，做獨家新聞，對僑委會、所有納稅人、僑胞是不公平的；另一個問題是，標示廣告「拿放大鏡都找不到」。

童振源表示，在合約裡都寫得很清楚，第一不得做置入性行銷，第二須遵守預算法第62條之1，必須要標示廣告；過去僑委會尊重華視的專業跟慣例，審片時沒有注意到後面這部分。

童振源說，現在各界說法他都認同，標示確實太小，上周一開會時，已要求華視未來標示要放大，標示時間要拉長。

僑委會 童振源 華視

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