童振源：中國大陸對僑界的統戰作為 未曾停歇

僑委會委員長童振源表示，中國大陸對僑界的統戰作為未曾停歇，我方仍須提高警覺，審慎因應。

立法院外交及國防委員會今邀請童振源報告業務概況，並備質詢；報告內容包括本年度僑務委員會首長出訪僑界之規畫、成果及展望，以及僑務委員會本年度政策宣導執行規畫及預期成效。

僑委會業務報告指出，中國大陸近來無論刻意隱瞞淡化新冠肺炎疫情、迫害新疆人權及香港民主法治、蓄意破壞台海關係、透由孔子學院進行統戰，以及與美國在關稅貿易和科技上的競爭衝突等，無不暴露其欲以威權獨裁主義危害全球穩定和平的野心，種種舉措已加深美、日、英、澳、歐盟等民主國家對於中國的警戒防範，包括陸續關閉孔子學院，避免中國假學術之名行統戰之實。

報告寫道，「四方安全對話」、「澳英美三方安全夥伴」及多場各國元首或外長高層會議，都不斷重申印太區域及台海和平穩定的重要性，凸顯台灣的戰略價值受到高度關注；因此無論我國在歐美地區的華文教育推廣或僑民聯繫，都能找到更多有利的契機，但中國對僑界的統戰作為未曾停歇，我方仍須提高警覺，審慎因應。

「僑委會111年度政策宣導執行規畫與預期成效書面報告」則提及製播「全球僑愛 心繫台灣」系列影片，目前系列影片已播出2集，透過華視新聞台、華視新聞YouTube頻道、僑務電子報YouTube頻道等多元平台進行推播；第3集至第7集受訪人員已完成海內外拍攝工作，正進行後製剪輯中，完成後陸續安排播出。

報告指出，僑委會謹遵預算法第62條之1及相關規定，謹慎運用政策宣導經費推動相關業務的執行。

華視代總經理陳雅琳以僑委會千萬標案製作獨家新聞，約一小時的節目僅在片尾標註「僑委會廣告」短短幾秒，引發質疑；僑委會日前說明，依據預算法第62條之1執行原則，在此案每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」，在最後15秒以跑馬燈方式逐一列出製作團隊及委託單位，中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列長達6秒。