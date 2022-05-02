【專家之眼】澳英美聯盟啟動挺台機制？

英國《金融時報》5月1日報導，白宮國安會官員三月初在印太戰略會議期間與英國高層官員討論，一旦美國決定為了台灣與中國開戰，美國期盼英國也能扮演一定的角色。

在三月初印太戰略會議期間，白宮國安會印太戰略總監坎伯與亞太資深主任羅森伯格女士與參加會議的英國代表密談未來英國在亞太地區的角色與功能。

澳英美聯盟（AUKUS)於2021年8月成立，是有史以來地表最強大的軍事聯盟。自第一次世界大戰開始，美英澳三國幾乎都以聯盟形式，參與各種戰爭。澳大利亞最近一直高調表示如果中國確定武力犯台，澳大利亞將別無選擇與美國採取共同行動。

這次是美英兩國官員首次討論英國在台海爆發戰爭後可能扮演的角色。為何美國期盼英國能夠強化在亞太地區的安全角色？首先，北韓領導人金正恩挾著日益強大的導彈與核武，愈來愈對東亞的和平與穩定構成嚴重的威脅。

其次，俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國對台灣的軍事威脅不無可能日益嚴峻。北京可能正從俄烏戰爭中吸取經驗教訓，以迅雷不及掩耳的手段攻打台灣。第三，過去美國都與日本、澳大利亞強化軍事合作，以在必要時因應中國的武力犯台。

然而，美國發現，如果英國也能在亞太地區扮演更強大的角色，或有助於進一步嚇阻中國武力侵略台灣的行為。中國第三艘自製航母即將成軍，美國希望英國航母率領的艦隊能夠協助美國制衡一下中國日益強大的水面武力。

第四，美國不僅希望英國在亞太地區扮演更重要的安全角色，也希望英國透過外交、經貿、金融、科技、人權監督等管道進入亞太地區，成為美國在日本與澳大利亞之外的另一個重要戰略夥伴。

最後，讓英國在亞太地區扮演更吃重的安全角色，並沒有影響到美國對台灣的「戰略模糊」。為了維持美國對台灣的「戰略模糊」策略，美國不僅未邀請台灣參加AUKUS，也未邀請台灣成為印太戰略的一環。只要台灣未獲邀參加AUKUS，也未成為印太戰略的一部分，則中國對「小北約」的疑慮就大為減少。

美國對台灣維持「戰略模糊」有什麼好處呢？「不要讓對手知道你可能做什麼，更不要讓對手知道你可能不做什麼」是「戰略模糊」的最高境界。讓對手不知道你的底牌，對手才會投鼠忌器，也是最好的嚇阻。

美英兩國高層官員討論英國在亞太地區的角色，還在初步階段，未來還有一段非常遙遠的路要走，值得密切關注。